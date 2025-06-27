Apple'ın yeni nesil multimedya yazılımı CarPlay Ultra, sunmuş olduğu özelliklerle çoğu kişiyi büyülemeyi başarsa da özellikle bazı otomobil üreticileri, araçtaki tüm ekranları ele geçirdiği için pek de memnun değil. Şimdiye kadar yalnızca Aston Martin'in bir modelinde kullanıma sunulan CarPlay Ultra için bazı markalar şimdiden araçlarına entegre etmeyeceklerini açıkladılar.

Apple'ın WWDC 2022'de ilk kez duyurduğu, araç içi deneyimi baştan sona değiştirecek CarPlay Ultra yazılımı nihayet yollara çıkmaya başladı. Ancak bu yeni nesil multimedya sistemi, otomobil üreticileri cephesinde tam bir fikir ayrılığına neden olmuş durumda.

CarPlay Ultra, sadece müzik veya navigasyon değil; hız göstergesi, klima ayarları, park sensörleri gibi araç içindeki neredeyse tüm ekranları ve sistemleri iPhone üzerinden kontrol edilebilir hale getiriyor. Apple kullanıcıları için büyük kolaylık anlamına gelse de, bazı otomobil üreticileri bu “tam kontrol” fikrine pek sıcak bakmıyor.

Bazı otomobil üreticileri, "Biz CarPlay Ultra'da yokuz" dedi bile

Henüz sadece Aston Martin’in ABD ve Kanada’daki modellerinde kullanılabilen bu sistem için bazı üreticiler açık açık “Biz bu işe girmiyoruz” dedi bile. Diğer yandan bazıları da çok yakında bu sistemi araçlarına entegre edeceklerini açıkladı. Peki hangi markalar CarPlay Ultra’ya yeşil ışık yaktı, hangileri Apple’a “hayır” dedi? Türkiye’de hangi modellerde görme şansımız olabilir? Gelin birlikte bakalım.

Apple CarPlay Ultra destekleyen markalar:

Aston Martin

Apple CarPlay Ultra destekleyecek markalar:

Hyundai

Kia

Genesis

Porsche

Apple CarPlay Ultra desteklemeyecek markalar:

Audi

BMW

Mercedes-Benz

Polestar

Renault

Volvo

Bazı markalar hala fikir belirtmekten çekiniyor

Bazı üreticiler ise henüz net bir açıklama yapmadı. Bu markaların büyük kısmı daha önce Apple’ın sistemine sıcak baktığını açıklamıştı ancak CarPlay Ultra konusunda sessizler. Türkiye’de çok satan modellerin bağlı olduğu bu markaların gelecekteki kararları önemli olacak.

Apple CarPlay Ultra'ya sıcak bakan markalar:

Honda

Acura

Ford

Lincoln

Nissan

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Apple CarPlay Ultra hakkında fikir belirtmeyen markalar: