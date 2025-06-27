Apple'ın WWDC 2022'de ilk kez duyurduğu, araç içi deneyimi baştan sona değiştirecek CarPlay Ultra yazılımı nihayet yollara çıkmaya başladı. Ancak bu yeni nesil multimedya sistemi, otomobil üreticileri cephesinde tam bir fikir ayrılığına neden olmuş durumda.
CarPlay Ultra, sadece müzik veya navigasyon değil; hız göstergesi, klima ayarları, park sensörleri gibi araç içindeki neredeyse tüm ekranları ve sistemleri iPhone üzerinden kontrol edilebilir hale getiriyor. Apple kullanıcıları için büyük kolaylık anlamına gelse de, bazı otomobil üreticileri bu “tam kontrol” fikrine pek sıcak bakmıyor.
Bazı otomobil üreticileri, "Biz CarPlay Ultra'da yokuz" dedi bile
Henüz sadece Aston Martin’in ABD ve Kanada’daki modellerinde kullanılabilen bu sistem için bazı üreticiler açık açık “Biz bu işe girmiyoruz” dedi bile. Diğer yandan bazıları da çok yakında bu sistemi araçlarına entegre edeceklerini açıkladı. Peki hangi markalar CarPlay Ultra’ya yeşil ışık yaktı, hangileri Apple’a “hayır” dedi? Türkiye’de hangi modellerde görme şansımız olabilir? Gelin birlikte bakalım.
Apple CarPlay Ultra destekleyen markalar:
- Aston Martin
Apple CarPlay Ultra destekleyecek markalar:
- Hyundai
- Kia
- Genesis
- Porsche
Apple CarPlay Ultra desteklemeyecek markalar:
- Audi
- BMW
- Mercedes-Benz
- Polestar
- Renault
- Volvo
Bazı markalar hala fikir belirtmekten çekiniyor
Bazı üreticiler ise henüz net bir açıklama yapmadı. Bu markaların büyük kısmı daha önce Apple’ın sistemine sıcak baktığını açıklamıştı ancak CarPlay Ultra konusunda sessizler. Türkiye’de çok satan modellerin bağlı olduğu bu markaların gelecekteki kararları önemli olacak.
Apple CarPlay Ultra'ya sıcak bakan markalar:
- Honda
- Acura
- Ford
- Lincoln
- Nissan
- Infiniti
- Jaguar
- Land Rover
Apple CarPlay Ultra hakkında fikir belirtmeyen markalar:
- Toyota
- Lexus
- Chrysler
- Dodge
- Jeep
- RAM
- Volkswagen