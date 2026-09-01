Apple'ın CEO'su resmen değişti. John Ternus, 15 yıldır koltukta oturan Tim Cook'un yerini aldı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple için beklenen gün geldi çattı. Tim Cook, 15 yılın ardından geçtiğimiz dakikalar itibarıyla resmen CEO’luk görevini bıraktı. Önceden donanım bölümünün patronu olan John Ternus, şu an itibarıyla resmen Apple CEO’su koltuğuna oturdu.

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Görevi Ternus'a devreden Tim Cook, Apple Yönetimi Kurulu Başkanı olarak şirkette yer almaya devam edecek. Apple’ın resmî sitesini incelediğimizde de artık Ternus’un CEO olarak görünmeye başladığını görebiliyoruz.

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Apple'ın artık yeni bir lideri var

Ternus CEO’luğundaki ilk lansman 9 Eylül günü yapılacak. O etkinlikte iPhone 18 Pro modelleri, katlanabilir iPhone, yeni AirPods ve Apple Watch’ların tanıtıldığını göreceğiz. Ternus’un donanım geçmişli biri olması, Apple’ın daha inovasyon ve ürün odaklı bir geleceğe adım atabileceği anlamına geliyor.

John Ternus’un dümene geçişi, teknoloji dünyasının ve küresel pazarın oldukça karmaşık bir süreçten geçtiği bir döneme denk geliyor. Şirket bir yandan yapay zekâ alanındaki hızlı yükselişe ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan yapay zekâ sektöründeki bu büyümenin tetiklediği RAM ve diğer bileşen tedarik krizleriyle mücadele ediyor.

Ternus tüm bu operasyonel zorlukların yanı sıra zaman geçtikçe daha da karmaşık bir hal alan küresel siyasi ve ekonomik dengelerle de baş etmek zorunda kalacak. Üstelik yeni CEO, bu zorlu süreçte Tim Cook ve Steve Jobs döneminde uzun yıllar birlikte çalışmış olan kıdemli yönetici ekibinin bir kısmından da yoksun olacak. Bugün, şirketle özdeşleşen isimlerden Phil Schiller da App Store yönetimi ve ürün lansman etkinliklerini idare ettiği görevinden ayrılmıştı.

John Ternus kimdir?

John Ternus, 1975 doğumlu, yani 50 yaşında bir iş insanı ve mühendis. ABD vatandaşı olan Ternus, 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesinin Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldı ve bir mühendis olarak mezun oldu. Bunun ardından da teknoloji dünyasına adım attı. 4 yıl farklı bir şirkette görev yaptıktan sonra 2001'de Apple'a girdi ve ürün tasarımı alanında görevine başladı. 2013 yılında ise Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak üst düzey pozisyonlardan birine geldi ve bugüne kadar birçok başarılı ürüne imza attı.