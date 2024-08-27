2014'ten beri Apple'ın CFO'luğunu (Finansal İşler Müdürü) üstlenen Luca Maestri'nin görevinden ayrılacağı açıklandı. Maestri, görevi boyunca Apple'ın gelirlerinin 2 kat artmasında ve dünyanın en değerli şirketi olmasında önemli rol oynamıştı.

Dün herkes Apple’ın 9 Eylül’de yapacağı iPhone 16 lansmanının duyurulmasına odaklanmışken şirkette çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişme, dünyanın en değerli şirketinin yönetimindeki değişiklikti.

Apple, şirketin finansal işlerinin başındaki isim olan CFO (Finansal İşler Müdürü) Luca Maestri’nin görevinden ayrılacağını duyurdu. Maestri, 10 yıldır CFO’luk yapıyordu.

Maestri baştayken Apple’ın gelirleri 2 kattan fazla arttı

Ünlü iş insanı, şirketten tamamen ayrılmayacak. Açıklamaya göre şirkette kurumsal hizmetler ekibinin başı olarak kalacak ve “bilgi sistemleri ve teknolojisi, bilgi güvenliği, gayrimenkul ve geliştirme” gibi alanların liderliğini üstlenecek.

60 yaşındaki Maestri, 2013 yılında Xerox’tan Apple’a katılmıştı. Sadece bir yıl sonra, 2014’te ise Peter Oppenheimer’ın yerine CFO oldu. 10 yıldır da bu görevi üstleniyordu. Yerine, şirketin finansal planlama ve analiz bölümünde yönetici olan Kevan Parekh’in geçeceğini söyleyelim. 3 trilyon dolarlık devasa şirketin mali işlerini artık Paketh yönetecek.

Maestri’nin Apple’da başarılı bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün. Ne de olsa şirket, şu anda 3,45 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi konumunda. 10 yılda gelirler de ciddi oranda arttı. Öyle ki CFO olduğunda yıllık gelirler 183 milyar dolardı. Geçen yıl ise 383 milyar dolara kadar çıktı. Yani 10 yılda 2 kattan fazla artış yaşandı. Bu yıla baktığımızda ise geçen çeyrekte şirketin 85,8 milyar dolar gelir, 24,2 milyar dolar kâr elde ettiğini görmüştük.

Aynı şekilde başa geçtiğinden beri şirketin hizmet alanındaki gelirleri de 5 kattan fazla artış göstermişti. Apple, Maeistri’nin “önemli yatırımlarının ve sağlam finansal disiplininin” bu başarıları sağladığını ifade etti.