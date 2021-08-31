Marvel'daki uzun kariyerleri boyunca 6 filmde beraber boy göstermeyi başaran Chris Evans ve Scarlett Johansson, Apple'ın Ghosted adlı yeni filmi için tekrar bir araya geliyor.

Black Widow rolüyle Scarlett Johansson ve Captain America rolüyle Chris Evans, Marvel Sinematik Evreni'ne bir bir veda eden karakterlerden biri olmuştu. Bu zamana kadar aynı sahnede güzel işlere imza atan ikili, Marvel'ı tamamen bırakmış olsa da Disney aracılığıyla yeni bir filmde boy göstermeye hazırlanıyor.

Marvel'dan önce romantik komedi türündeki film ve dizilerle ekrana gelen Evans ve Johansson, bu sefer de Apple'ın yeni filmi Ghosted'da birlikte boy gösterecekler. Romantik, aksiyon ve macera türünde olacak bu film, Deadpool ve Zombieland'in yazarları tarafından kaleme alınıyor.

Chris Evans, aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenecek

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Scarlett Johansson'ın yeni filmi Black Widow vizyona girmiş, Johansson Disney'e filmi aynı anda hem beyazperdede hem de Disney+'ta yayınladığı için dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Disney'i kadın düşmanı olmakla suçlayan ünlü yıldız, bir sonraki film tercihini Apple'dan yana kullandı.

Apple TV+ için sağlam bir yatırım kaynağı olarak görülen Ghosted, Rocket Man ve Sherlock Holmes 3 gibi filmlerin yönetmeni Dexter Fletcher tarafından yönetilecek. Filmin yapımcıları arasında ise Chris Evans da dahil olmak üzere 4 farklı isim bulunuyor.