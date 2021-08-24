Scarlett Johansson, Disney'i 'Kadın Düşmanlığı' ile Suçladı

Scarlett Johansson ile Disney arasındaki davanın gerilimi giderek artıyor. Disney'in yaptığı "Johansson, COVID-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerini duygusuz bir şekilde göz ardı ediyor" ifadeleri hakkında açıklama yapan avukatlar, Disney'i kadın düşmanı olmakla suçluyorlar.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, bir süredir Disney ile davalık durumda. Bunun nedeni, Black Widow isimli filmin Disney+'ta yayınlanmış olması. Johansson, filmin dijital platformda yayınlanmasının filmin gelirlerini düşürdüğünü savunuyor. Disney ise bu suçlamaları reddediyor.

Scarlett Johansson ile Disney arasındaki davanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor olsa da karşılıklı açıklamalar, tarafların büyük bir gerilim içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik davanın anlaşma yoluyla çözülemeyeceği de belli olmuş durumda. Hatta Disney'in, Johansson'ı üst mahkemeye gitmesi için zorlayacağı bile söyleniyor.

Scarlett Johansson tarafı: Disney kadın düşmanı

Scarlett Johansson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamalarda, Disney ile Scarlett Johansson'un Black Widow için yaptığı sözleşmenin 2017 yılında imzalandığını, son durumda bu sözleşme şartlarına uyulmadığını savunuyor. Hatta avukatlar, Disney'i kadın düşmanı olmakla suçluyor. Disney'e yöneltilen bu suçlamanın nedeni ise şirketin yaptığı "Bu dosyaların hiçbir değeri yok. Johansson, COVID-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerini duygusuz bir şekilde göz ardı ediyor." ifadeleri.

Eğer devam eden dava sonucunda Scarlett Johansson haklı bulunursa, Disney'den yüklü miktarda tazminat atacak. Ancak bu tazminat miktarı, bugüne kadar yaşanan benzer olayların katbekat fazlası olabilir. Zira Johansson tarafına göre Black Widow'un Disney+'ta yayınlanmasının ünlü oyuncuya maliyeti, 50 milyon dolar civarındaymış...