Apple'ın Çocuk İstismarını Önleme Çalışması Büyük Tepki Aldı

Apple, geçtiğimiz günlerde, çocuk istismarını önleme amacıyla iCloud fotoğraflarının taranmasına yönelik bir çalışma yürüttüğünü açıklamıştı. Teknoloji devinin bu kararına WhatsApp'ın başındaki isim Will Cathcart gibi isimler büyük tepki gösterdi.

Apple, Perşembe günü açıkladığı bir kararla büyük tepkilere yol açtı. ABD merkezli teknoloji devi, yeni bir sistem sayesinde kullanıcıların iCloud hesaplarında bulunan fotoğrafları, çocuk istismar fotoğraflarının bulunduğu bir veritabanıyla karşılaştırıp eşleşme bulunduğunda yetkili mercileri bilgilendirme kararı aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından kullanıcı gizliliğine dair endişeler ortaya çıktı; zira her iPhone kullanıcısının fotoğrafları taranacaktı. Ancak sistem doğrudan fotoğrafların incelenmesi üzerine çalışmıyor. iCloud’a yüklenen fotoğrafların hash kodları alınıp fotoğrafların hash kodlarıyla karşılaştırılıyor. Sistemin çocuk istismarını önlemek için kullanılacağı söylenmiş olsa da gelecekte farklı amaçlarla, hükumetlerle ortak bir şekilde kullanılabileceğine dair endişeler de var.

WhatsApp, benzer bir çalışmayla yüz binlerce vaka tespit etti:

WhatsApp’ın başındaki isim Will Cathcart, şirketinin bu güvenlik önlemlerine uymayacağını ve Apple’ın yaklaşımını endişe verici bulduğunu söylüyor. Cathcart, WhatsApp’ın çocuk istismarına yönelik mücadelesinde Apple’ınkine benzer bir şifreleme yöntemiyle ve kısmen raporlara dayanarak 400,000’den fazla kayıp ve istismar vakasının Ulusal Merkez’e bildirildiğini açıkladı.

Apple’ın bu kararına tepki gösteren tek taraf WhatsApp değil tabii ki. Karar hakkında eski CIA ve NSA çalışanı, bilgisayar uzmanı Edward Snowden şöyle yorum yaptı: “Kesinlikle korkunç bir karar çünkü telefonlarımızın ve dizüstü bilgisayarlarımızın toplu olarak izlenmesine ve verilerin dağıtılmasına yol açacak.” Tüm dünyadan büyük şirketler, önemli isimler ve profesörler Apple’ın planına benzer tepkilerde bulundu.