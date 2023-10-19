Dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında yer alan Apple, uygulama mağazasında çalışan bazı görevlilerini işten çıkardı. İşten çıkarma kararının gerekçeleri arasında ise görevi kötüye kullanmak ve taciz gibi iddialar bulunuyor.

Apple'ın teknoloji pazarındaki büyük payının nedenlerinden biri de uygulama mağazasının başarısı. Çok sayıda yayıncı bu platformda geliştirdiği uygulamaları müşterileriyle buluşturuyor. Apple da bu mağaza üzerinden milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Hâliyle firmanın pek çok ülkede merkezleri ve bu merkezlerde de çalışanları bulunuyor. Bu merkezlerden biri de elbette ki Çin'de.

Apple, Çin'de görevi kötüye kullanma ve taciz iddialarını araştırıyor.

Apple'ın Çin'deki uygulama pazarı ekibinde çok sayıda işten çıkarmanın yaşandığı ortaya çıktı. Bu işten çıkarmaların nedeni ise bu kişiler hakkında ortaya atılan görevi kötüye kullanma ve taciz gibi iddialardan kaynaklanıyor. Apple'ın bu soruşturmayı uzun süredir yürüttüğü de ifade edildi.

Gelen bilgilerde, soruşturma kapsamında bazı çalışanların mobil oyun geliştiricileri ile uygunsuz şekilde iletişim kurdukları ve cinsel tacizde bulundukları ortaya çıktı. İlk olarak 2022 yılında yapılan iç denetimlerde ortaya çıkan bu durumun ardından araştırmalarına başlayan Apple, bununla bağlantılı olarak beş kişiyi işten çıkardı.

Öte yandan görevi kötüye kullanma suçlamaları hakkında kesin bir bilgi buunmuyor. Yine de ilk gelen iddialara göre bazı çalışanlar, bağlantı kurdukları geliştiricilerin uygulamalarını uygulama mağazasında öne çıkarmak, bu geliştiricilerin daha çok gelir elde etmesini sağlamak ve mağaza ana sayfasında öne çıkacak uygulamaları manipüle etmek gibi suçlamalarla karşı karşıya. İlk bakışta bu suçlamalar çok ciddi gibi gözükmese bile rekabet şartlarında adaletsizlik yaratmaları nedeniyle büyük bir sorun olarak görülüyorlar. Ayrıca çeşitli şekillerde rüşvet aldıkları da iddia ediliyor.

Apple'ın şakası yok

Apple, uygulama mağazası çalışanlarına yönelik olarak sıkı kurallar uygulamasıyla biliniyor. Örneğin mağaza çalışanlarının, izinsiz olarak uygulama geliştiricilerle görüşmeleri yasak. Ayrıca çalışanlar, geliştiriclerin yemek, tatil gibi tekliflerini ve verdikleri pahalı hediyeleri de kabul edemiyorlar. Apple ise yaptığı açıklamada belli bir suçlama hakkında detay vermese de durumu detaylı olarak incelediklerini ifade etti. Ayrıca bu durumun diğer tüm çalışanlar için bir örnek olması gerektiği ifade edildi.