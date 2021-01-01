Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve anlatılan hikayelere göre Apple AirPods Max, soğuk bir ortamda uzun süre kullanıldığında damla damla terliyor. Dahası, bu sorun AirPods Max'in metal gövdesi nedeniyle önlenemez doğal bir durum.

Apple, ilk kulak üstü kulaklık modeli olan AirPods Max’i geçtiğimiz ay resmen duyurdu ve kısa süre sonra da piyasaya sürdü. AirPods Max, üst düzey özellikleri ve son derece şık tasarımına rağmen yüksek fiyat etiketiyle epey eleştirildi ve şimdi, Apple’ın başına dert olabilecek yeni bir sorun daha ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Bazı kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına göre AirPods Max, ciddi bir yoğuşma sorununa sahip. Bu sorun nedeniyle kulaklığın üzerinde ciddi miktarda su damlacıkları oluşuyor ve bu damlacıklar ses iletim boşluklarından kulaklığın sürücülerine doğru ilerliyor. Kaba bir tabirle Apple AirPods Max “terliyor” da diyebiliriz.

Soğuk bir ortamda uzun süre AirPods Max kullanıldığında yoğuşma sorunu oluşuyor

Aslına bakacak olursak AirPods Max’te yoğuşma sorunu yaşanması çok da beklenmedik bir durum değil. Zira AirPods Max, çoğu rakibinin aksine metal bir gövdeye sahip ve temel fizik kuralları gereği soğuk metal, sıcak ve nemli bir ortama girdiğinde üzerinde yoğunlaşma oluşuyor. Kulaklığı uzun süre taktığınızda da tam olarak bu gerçekleşiyor ve soğuk metal, terlediği için nemli, kapalı ortamda kaldığı için de sıcak olan teniniz nedeniyle yoğuşmaya sahne oluyor.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan görseller ve anlatılan şikayetler de tam olarak bu senaryo ile uyuşuyor. Zira paylaşılan görsellerde AirPods Max’in kulaklık pedinin hemen altında kalan ve kısmen de olsa kullanıcının teniyle temas eden bölümünde yoğuşma olduğu görülüyor. Bu fotoğrafın altında yorum yapan ve benzer yoğuşma sorununu yaşadığını öne süren bir başka kullanıcı ise yoğuşmanın 40 dakikalık hafif yürüyüş ve 1 buçuk saatlik film izleme sırasında gerçekleştiğini belirtiyor.

Apple, AirPods Max ile ilgili söz konusu yoğuşma sorunu ile ilgili bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi soğuk bir ortamda bulunan bir metalin sıcak ve nemli bir ortama maruz kalması sonucunda yoğuşma oluşması temel bir fizik kuralı. Dolayısı ile söz konusu yoğuşma sorunun bir tasarım kusurundan ziyade ortam koşulları nedeniyle oluşan bir sorun olduğuna yönelik bir açıklama gelmesi son derece olası.