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Apple’dan 'AI Manipülasyonuna' Karşı Güvenlik Hamlesi

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Apple, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte fotoğrafların yapay zekâ ile üretilip üretilmediğini anlamaya yardımcı olan Referans Görsel özelliğini tanıttı.

Apple’dan 'AI Manipülasyonuna' Karşı Güvenlik Hamlesi
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ araçları sayesinde gerçeğinden ayırt edilmesi zor fotoğraflar üretmek artık saniyeler içinde mümkün. Apple ise iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerindeki Referans Görsel sistemiyle sahte görüntüyü sonradan bulmaya çalışmak yerine fotoğrafın çekildiği ana odaklanıyor.

Sistem, sonradan eklenen bir filigranla çalışmıyor. Ana kameradaki sensör, görüntüyü yakaladığı anda verileri dijital olarak imzalıyor ve fotoğrafın kaynağına dair bir referans oluşturuyor.

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Apple’dan 'AI Manipülasyonuna' Karşı Güvenlik Hamlesi
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Fotoğrafın çekildiği ana dijital imza atıyor

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Referans Görsel modu aktifken sensör, yakaladığı pikselleri dijital olarak imzalıyor. Şifrelenmiş veri daha sonra Apple'ın Private Cloud Compute altyapısında işlenerek değiştirilemez bir referans kopyaya dönüştürülüyor.

Bu kopya, Fotoğraflar uygulamasında orijinal görüntünün yanında yer alıyor. Böylece kullanıcılar iki görüntüyü karşılaştırarak fotoğrafta sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol edebiliyor.

Apple, üçüncü taraf uygulamaların da bu referans görsellerini gösterebilmesi için iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 üzerinde gerekli API desteğini sunuyor.

Dahası var...

Donanım tabanlı imzalama, sistemin tek katmanı olmayacak. Apple, Google DeepMind'ın SynthID standardını da yıl sonuna kadar cihazlarına entegre edecek.

Böylece Referans Görsel fotoğrafın çekildiği ana dair doğrulanabilir bir kayıt sunarken, SynthID ve görüntü meta verileri yapay zekâ ile oluşturulan veya düzenlenen içeriklere dair ek işaretler sağlayacak.

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Apple Akıllı Telefon

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