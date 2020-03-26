Apple bugün video izleme ve paylaşmayla ilgili yeni özellikler eklemek için Apple Developer (Apple Geliştirici) uygulamasını güncelledi. Apple Developer uygulaması WWDC uygulaması olarak biliniyordu ve bu yıl Haziran ayında planlanan etkinlikten önce yeni güncelleme böylece duyurulmuş oldu.

Apple’ın iOS, iPadOS ve macOS için uygulama geliştirenlerin kullanmasını istediği hesap olan geliştirici hesabına bugün bir güncelleme yapıldı. Apple Developer uygulamasının bu en son sürümünün, videoların birden farklı oynatma hızında izlenmesini sağladığı açıklandı. Kullanıcıların belirli bir bilgi parçası bulmaya çalıştığı durumlarda bir video 2x hızla izlenebilecek. Ayrıca yeni güncelleme App Store'daki gibi, tam video içerikleriyle etkileşim kurmanın yanı sıra geliştirici uygulamasının ‘Keşfet’ sekmesinden hikayeler paylaşma desteğini de beraberinde getirdi. Bunlara ek olarak hikayelerin web üzerinde görüntülenmesi de artık mümkün olacak.

Yeni güncellemeyle gelen yenilikler:

Videoları çoklu oynatma hızlarında izleme

Tam video içerikleriyle etkileşime geçme

Keşfet sekmesinden hikayeleri paylaşma ve bunları web üzerinde görüntüleme

Teknoloji devi paylaştığı notta kullanıcıların tüm bunların yanında erişilebilirlik iyileştirmelerini, diğer geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini de göreceklerini bildirdi. Apple geçtiğimiz Kasım ayında WWDC uygulaması olarak bilinen uygulamayı Apple Developer ismiyle yeniden adlandırmıştı. Açılımı Worldwide Developer Conference olan etkinliğin her yıl Apple tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yazılım geliştiricileri için düzenlenen bir konferans olduğunu da ekleyelim.

Yeni Apple Developer uygulaması, yıl boyunca Apple uzmanlarından haberler, videolar, WWDC içeriği ve daha fazlasını içeren ayrıntılı bilgiler sunacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki geliştiriciler için, uygulama aynı zamanda Apple Developer programına kaydolma özelliğini de içeriyor. Bu program sayesinde katılımcılar beta yazılımına, gelişmiş uygulama özelliklerine, kapsamlı beta test araçlarına ve uygulama analizlerine erişebiliyor. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış müşterilere ulaşmak için biçilmiş kaftan olan bu program pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Apple Developer uygulamasını şu an App Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğinizi de hatırlatalım. Bugünkü güncelleme hala yayılım halinde olduğundan hemen görmeseniz de yakında erişebilir olacağınıza emin olabilirsiniz.