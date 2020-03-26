Apple, iPhone 12 Serisini Birkaç Ay Erteleyebilir

Teknoloji devi Apple hakkında ortaya atılan bir iddiaya göre şirket, iPhone 12’yi birkaç ay ertelemek üzere toplantılar düzenliyor. Apple’ın böylesine bir kararı almasına neden olacak ana etmense koronavirüsten zarar gören tedarik zinciri.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın 2020 model iPhone’larını tanıtmasına henüz uzun bir zaman olsa da görünüşe göre koronavirüs, Apple’a ağır bir darbe indirecek. Normal şartlar altında eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi, işler bir an önce yoluna dönmezse beklediğimiz tarihte tanıtılmayabilir.

Bu yıl özellikle Apple için çok önemli bir yıl olacaktı çünkü şirket çok yüksek ihtimalle cihazlarına 5G bağlantı desteği getirecekti. Ancak bir iddiaya göre önü alınamayan koronavirüs salgını yüzünden her şirket gibi Apple da planlarının dışında hareket etmeye zorlanacak.

Apple, iPhone 12 serisini birkaç ay ertelemek zorunda kalabilir:

Nikkei tarafından yapılan bir habere göre Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 12 serisini ertelemek için planlar yapıyor. Böyle bir ertelemenin nedeniyse gün yüzü gibi açık: Şirket, koronavirüs salgını yüzünden ürünü geliştirmekte zorlanabilir hem de istenilen talebi alamayabilir.

ABD’li şirket, ortaya atılan iddialara göre yeni iPhone 12 serisini birkaç ay ertelemek için kendi bünyesi içinde birçok toplantı yapmış. Aynı iddialara göre şirketin tedarik zincirleri oldukça zor durumda. Bu nedenle de Apple, iPhone 12’yi birkaç ay ötelemek gibi önlemler alabilir.

Gizchina’nın haberine göre Apple, en büyük iki pazarı olan ABD ve Avrupa’daki koronavirüs salgınını yakından takip etmeye devam ediyor. Bununla birlikte şirket, içinde bulunulan durumun müşterilerin akıllı telefonlarını yükseltmelerine yönelik isteklerini göz ardı edebileceklerinden şüphe ediyor.

Apple için ortaya atılan bu iddiaların oldukça gerçekçi iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Bütün dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak çökmüş durumdayken Apple’da işlerin yolunda gideceği gibi bir garanti bulunmuyor. Elbette böyle bir durum yaşanırsa Apple, ilk 5G akıllı telefonlarında büyük bir başarı sağlayamaz.

Öte yandan Apple gibi diğer birçok teknoloji şirketinden de aynı haberler almayı bekleyebiliriz. Huawei, koronavirüs salgınına rağmen P40 serisini bugün başarıyla tanıtmış olsa da gelecekte virüsün yaratacağı küresel etkinin ne olacağını ve şirketlerin bunlardan nasıl etkileneceğini tahmin etmek zor.