Apple, karma gerçeklik başlığı Vision Pro için hazırladığı ilk reklam filmini yayımladı. Reklam filmi; gözlük, maske ve başlıkların tarihine atıfta bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2023 etkinliklerinde duyurduğu karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile ilgili bir süredir sessiz. Ancak bu sessizlik, an itibarıyla bozulmuş durumda. Apple, Vision Pro için hazırladığı ilk reklam filmini resmen yayımladı.

Geçtiğimiz saatlerde yayımlanan reklam filmi, oldukça kısa bir yapıya sahip. Ayrıca doğrudan Vision Pro'ya odaklanmıyor. Gözlük ve maskelerin tarihini gördüğümüz reklam filmi, en son noktada Vision Pro'nun geldiğini gözler önüne seriyor.

Apple Vision Pro için hazırlanan reklam filmi

Apple Vision Pro, teknoloji tutkunlarının çok uzun zamandır bekledikleri bir ürün. Yıllardır yazılıp çizildikten sonra Haziran 2023'te resmen tanıtılan başlık, tüketicilerin etkileyici bir karma gerçeklik deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Apple, Vision Pro'nun ne zaman satışa çıkacağını da açıkladı:

Apple, dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama ile Vision Pro'nun ne zaman satın alınabileceğini de açıkladı. Ancak böyle bir başlığa sahip olmak isteyen tüketicilerin, 3.499 dolar gibi ciddi bir parayı gözden çıkarması gerekecek.

Apple Vision Pro neler sunacak?