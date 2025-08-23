Apple, Hindistan'da açacağı yeni fiziksel mağazasının şerefine özel bir duvar kâğıdı oluşturdu. Bu duvar kâğıdı telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler için yüksek çözünürlüklü olarak indirilebiliyor.

Bundan bir ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Suudi Arabistan'da çevrim içi mağazasını açacağını ve bunun şerefine de özelleştirilebilir duvar kâğıtları oluşturduğundan bahsetmiştik. Şimdi yine buna benzer bir gelişme ile karşınızdayız.

Apple, bu kez de Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yeni bir Apple Store açacak. "Apple Habbel" olarak isimlendirilen bu mağazanın açılışı şerefine yeni bir duvar kâğıdı yayımlayan şirket, bu duvar kâğıdını herkes tarafından indirilebilir hâle getirdi. Eğer Apple duvar kâğıtlarından sıkıldıysanız yeni duvar kâğıdı, aradığınız şeyi bulmuş olabilirsiniz.

Bu kez özelleştirme seçeneği yok

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Suudi Arabistan'daki çevrim içi mağazanın açılışı için hazırlanan duvar kâğıdı için özelleştirme imkânı sunuluyordu. Ancak Hindistan'daki fiziksel mağaza için böyle bir durum söz konusu değil. Apple, sadece yukarıda gördüğünüz duvar kâğıdını indirmenize izin veriyor.

Eğer siz de Apple'ın yeni duvar kâğıdını indirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ise ekranı kaydırmak ve "Download wallpaper" seçeneğine tıkamak. Yüksek çözünürlüklü görsel, bilgisayarınız, tabletiniz ve telefonunuz için uyumlu olarak ölçeklenecektir.