Apple, Suudi Arabistan'da açtığı çevrim içi mağazasının şerefine yepyeni duvar kâğıtları yayımladı. Bu duvar kâğıtları, sınırlı özelleştirme seçeneğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Suudi Arabistan'daki çevrim içi mağazasını açmasının şerefine özel bir kutlama sayfası oluşturdu. Kullanıcılar, bu kutlama sayfası üzerinden Apple logolu yepyeni duvar kâğıtları oluşturabilecekler.

Apple, yeni bir ülkede çevrim içi mağaza açtığı zaman bunu kutlamak için bir dizi duvar kâğıdı yayımlar. Ancak Suudi Arabistan mağazası için yayımlanan duvar kâğıtları, alıştıklarımızdan biraz farklı. Kullanıcılar, bu kez Apple logosu ile arka planın rengini değiştirebilecekler. Ancak buradaki özelleştirme seçeneği sınırsız değil.

Apple'ın yepyeni duvar kâğıtları böyle görünüyor

Apple'ın hazırladığı duvar kâğıtlarına baktığımız zaman Apple logosunun Arapça harflerle yeniden oluşturulduğunu görüyoruz. Arka planda ise 5 farklı renk seçeneği sunuluyor. Dileyen tüketiciler hem arka plan hem de Apple logosu için hazırlanmış olan farklı renk seçeneklerini belirleyip, duvar kâğıtlarını iPhone, iPad veya Mac ekranlarına uygun olacak şekilde indirebilecekler.

Eğer siz de Apple'ın Suudi Arabistan'daki sitesinde bulunan duvar kâğıtlarına ulaşmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Siteye ulaştıktan sonra yapmanız gereken tek şey renk seçeneklerini belirlemek ve "Download" butonu ile indirme işlemini tamamlamak.