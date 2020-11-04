Apple'ın Yeni Ekrana Gömülü Touch ID Patenti Ortaya Çıktı

Apple, Face ID ile kullanıcılara yüksek güvenlikli bir biyometrik güvenlik sunuyor. Ancak Face ID'nin geniş çentikleri nedeniyle pek çok iPhone kullanıcısı, yeni iPhone'ların ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelmesini istiyor ve Apple'ın bu yöndeki yeni bir patenti daha ortaya çıktı.

Apple, 10. yıl özel iPhone’u iPhone X’u tanıttığından bu yana akıllı telefonlarında biyometrik güvenlik teknolojisi olarak Face ID’ye güveniyor. Bununla birlikte Face ID, sunmuş olduğu güvenlik özelliklerine rağmen ekranın üstünde geniş bir çentiğe ihtiyaç duyduğundan Apple’ın Face ID’ye alternatif bir biyometrik güvenlik sistemi arayışında olduğu da biliniyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bir patent dosyası, Apple’ın geçtiğimiz yıl ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yeni bir biyometrik güvenlik teknolojisi için patent başvurusu yaptığını ortaya çıkardı. Söz konusu patent, Apple’ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcılı Touch ID teknolojisine sıcak baktığını gösteriyor.

Patent belgelerine göre Apple, söz konusu teknolojide ekranın altına, kısa dalga boyunda kızılötesi ışık yayacak bir sensör ekliyor. Kızılötesi sensör, ekranın üzerindeki parmağa ışık yayarken, oluşan yansıma taranarak kimlik kontrolü gerçekleştiriliyor. Bir başka deyişle Apple, Android üreticilerin yıllardır kullanmakta oldukları optik parmak izi tarama teknolojisini, kızılötesi sensör ile kullanmayı planlıyor.

Her şeye rağmen söz konusu patentin bir taslaktan ibaret olduğunu ve Apple’ın bunu bir sonraki iPhone ile birlikte kullanabileceği gibi hiçbir zaman kullanmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Geniş çentikli tasarım, iPhone kullanıcıları tarafından gittikçe daha yüksek sesle eleştiriliyor olsa da Apple, özellikle amiral gemisi modellerde Face ID teknolojisinden vazgeçmeye pek de niyetli değil. Bu nedenle Apple, kızılötesi ekrana gömülü parmak izi tarayıcı kullanacaksa bile yeni nesil Touch ID’yi iPhone’lardan önce iPad’lerde görebiliriz.