iPhone 5c, Apple'ın Vintage Ürünler Listesine Alındı

Apple, tarihin ilk renkli iPhone'u olan iPhone 5c'yi, vintage ürünler listesine ekledi. Bu gelişme, iPhone 5c için teknik destek imkanının artık kısıtlı olacağı anlamına geliyor. Şirket, 2022 yılında ise bu telefonu "eski" olarak nitelendirip, teknik destek vermeyi bırakacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, vintage ve eski ürünler listesini güncelledi. Yapılan güncelleme, bir dönemin en popüler iPhone modellerinden bir tanesi olan iPhone 5c'yi, vintage ürünler arasına ekledi. iPhone 5c'yi benzersiz yapan şeyse, Apple'ın ilk kez renkli bir iPhone modeli duyurmuş olmasıydı. Bu ürün artık daha kısıtlı teknik desteğe sahip.

Apple, 5 yıldan daha uzun bir süredir satılmayan cihazlarını, vintage listesine ekliyor. Üstelik sadece iPhone'lar değil, Mac, iPad, iPod ve Apple TV gibi ürün kategorileri de bu listeye dahil oluyorlar. Tüketiciler, vintage kategorisine alınan ürünlerle ilgili tüm durumlara rahatlıkla çözüm bulamıyor, biraz daha uğraşmak zorunda kalıyorlar. İşte iPhone 5c de an itibarıyla Apple'ın vintage ürünlerinden bir tanesi.

Teknoloji devi, iPhone 5c'yi iPhone 5S'in uygun fiyatlı bir versiyonu olarak duyurmuştu. Tüketiciler, Eylül 2013'te tanıştıkları bu modele de büyük ilgi göstermişlerdi. A6 işlemciyle gelen telefon, 4 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana ve 8 MP çözünürlük sunan arka kameraya sahipti. Apple hayranları, tarihin ilk renkli iPhone modellerine sarı, yeşil, mavi, pembe ve beyaz renklerde sahip olabiliyorlardı.

iPhone 5c kullanıcıları, telefon vintage olmasına rağmen Apple bayilerinden teknik destek alabilecekler. Ancak bu da çok uzun bir süre devam etmeyecek. Şirket, 2022 yılında iPhone 5c'yi eski ürünler kategorisine alacak. Bu da telefona dair tüketici desteğinin tamamen sona ereceği anlamına geliyor. Yani iPhone 5c sahipleri, o tarihten sonra ancak üçüncü taraf servislerden hizmet alabilecekler.