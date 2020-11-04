App Craft Studio isimli geliştirici, iOS 14 yüklü iPhone ve iPad'ler ile Apple Watch'lar için yeni bir widget ve akıllı saat arayüzü oluşturdu. Kullanıcıları 2000'li yıllara götüren bu widget ve akıllı saat ekran paketi, Nokia 3310 arayüzünü iPhone ve Apple Watch'lara getiriyor.

"App Craft Studio" adlı geliştirici, iOS 14 kullanıcılarının hayran kalacağı bir widget paketi oluşturdu. Bu paket, iOS 14'te yıllar öncesinin Nokia 3310 arayüzünü kullanmanızı sağlıyor.

Aslına bakacak olursak App Craft Studio, retro tasarımlı widget menüsünü kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda çalışmasını genişleten şirket, Nokia telefon arayüzünü bu kez de Apple Watch modellerine getirdi. Bu sayede kullanıcılar, iOS 14'le çalışan iPhone ve iPad'lerinin yanı sıra akıllı saatlerini de Nokia'nın herkes tarafından bilinen arayüzü ile kullanabiliyorlar.

Apple Watch'u 3310 reyize dönüştüren arayüzün görünümü

App Craft Studio'nun iOS 14 ve Apple Watch'lar için oluşturduğu tema, sadece görünüşüyle dikkat çekmekle kalmıyor. Kullanıcılar, bu widget ve akıllı saat arayüzü ile şarj durumu, servis durumu ve saat gibi detayları da görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca geliştiriciler, bu retro arayüz ve widget paketi içine bir de karanlık mod eklemişler. Tüm bunlara ek olarak App Craft Studio, retro arayüzü kullanarak 18 bit mesajlar oluşturulabilmesine de imkan tanıyor.

3310 ekranını iPhone'a getiren widget

Ne yazık ki her güzel şey gibi bu widget paketinin de bir bedeli bulunuyor. App Store üzerinden satın alınabilen widget paketi, ABD'de 1,99 dolara, Türkiye'de ise 18,99 TL'ye satılıyor. Eğer bu widget paketine hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.