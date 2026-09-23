Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple’ın Ekransız Akıllı Bileklik Geliştirdiği İddia Edildi: İşte İlk Bilgiler!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bloomberg’ün iddiasına göre Apple, ekran bulunmayan sağlık ve spor odaklı bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor.

Apple’ın Ekransız Akıllı Bileklik Geliştirdiği İddia Edildi: İşte İlk Bilgiler!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, sürekli yeni teknoloji ve ürünleri test ediyor. Şimdi ise güvenilir Apple kaynağı Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan yeni iddialar geldi. Buna göre firma, Apple, ekran barındırmayan tamamen sağlık ve aktivite odaklı bir akıllı bileklik üzerinde çalışmaya başladı.

Kaynak, söz konusu ürünün pazarın popüler ekransız takip cihazı üreticisi Whoop’un ürün hattına oldukça benzer bir yapıda tasarlanmasının planlandığını belirtmiş. Eğer doğruysa şirket, giyilebilir teknoloji alanında bir ürün daha piyasaya sürebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple’ın Ekransız Akıllı Bileklik Geliştirdiği İddia Edildi: İşte İlk Bilgiler!
fitness2

2028’de gelebilir

fitness2

Apple’ın bu kategori üzerinde aylardır keşif çalışmaları yaptığı ve çeşitli prototipler geliştirdiği öne sürülse de projenin nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz kesin verilmiş bir karar bulunmuyor.

Geliştirilen prototiplerin detaylarına bakıldığında, bilinen Apple Watch tasarımından oldukça farklı bir konsept karşımıza çıkıyor. İddiaya göre cihaza güç veren ve işlem birimini barındıran modül, doğrudan bileğe temas eden bir kumaş kordon/bant sistemine bağlı durumda olacak. Ekranı bulunmayan bu modülün üzerinde yer alan sensörler, tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi kullanıcının kalp atış hızını ve diğer hayati metriklerini aralıksız olarak takip edecek.

Sızıntılar, şirket içerisindeki üst düzey yöneticilerin bu konseptle yakından ilgilendiğini gösteriyor. Apple CEO’luğunu bırakıp Yönetim Kurulu Başkanı görevine geçen Tim Cook ve şirket bünyesindeki sağlık ekiplerinin liderliğini üstlenen Eddy Cue’nun söz konusu ürün konseptine özel bir ilgi gösterdiği aktarılmış.

Söz konusu projeye onay verilse dahi tüketicilerin bu cihazla yakın zamanda buluşması pek olası görünmüyor. Apple'ın ekransız takip cihazı projesini nihayete erdirmesi durumunda bile cihazın lansmanının en erken 2028 yılında gerçekleşebileceği ifade edilmiş.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

En İyi Klima Markaları - 2026

En İyi Klima Markaları - 2026

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Apple Akıllı Bileklik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com