Bloomberg’ün iddiasına göre Apple, ekran bulunmayan sağlık ve spor odaklı bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, sürekli yeni teknoloji ve ürünleri test ediyor. Şimdi ise güvenilir Apple kaynağı Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan yeni iddialar geldi. Buna göre firma, Apple, ekran barındırmayan tamamen sağlık ve aktivite odaklı bir akıllı bileklik üzerinde çalışmaya başladı.

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Kaynak, söz konusu ürünün pazarın popüler ekransız takip cihazı üreticisi Whoop’un ürün hattına oldukça benzer bir yapıda tasarlanmasının planlandığını belirtmiş. Eğer doğruysa şirket, giyilebilir teknoloji alanında bir ürün daha piyasaya sürebilir.

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2028’de gelebilir

Apple’ın bu kategori üzerinde aylardır keşif çalışmaları yaptığı ve çeşitli prototipler geliştirdiği öne sürülse de projenin nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz kesin verilmiş bir karar bulunmuyor.

Geliştirilen prototiplerin detaylarına bakıldığında, bilinen Apple Watch tasarımından oldukça farklı bir konsept karşımıza çıkıyor. İddiaya göre cihaza güç veren ve işlem birimini barındıran modül, doğrudan bileğe temas eden bir kumaş kordon/bant sistemine bağlı durumda olacak. Ekranı bulunmayan bu modülün üzerinde yer alan sensörler, tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi kullanıcının kalp atış hızını ve diğer hayati metriklerini aralıksız olarak takip edecek.

Sızıntılar, şirket içerisindeki üst düzey yöneticilerin bu konseptle yakından ilgilendiğini gösteriyor. Apple CEO’luğunu bırakıp Yönetim Kurulu Başkanı görevine geçen Tim Cook ve şirket bünyesindeki sağlık ekiplerinin liderliğini üstlenen Eddy Cue’nun söz konusu ürün konseptine özel bir ilgi gösterdiği aktarılmış.

Söz konusu projeye onay verilse dahi tüketicilerin bu cihazla yakın zamanda buluşması pek olası görünmüyor. Apple'ın ekransız takip cihazı projesini nihayete erdirmesi durumunda bile cihazın lansmanının en erken 2028 yılında gerçekleşebileceği ifade edilmiş.