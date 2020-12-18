Tim Cook Apple

Facebook, geçtiğimiz gün uygulamalar üzerinden izinsiz bir şekilde kullanıcı verisi toplayamadığı için Apple'a karşı suçlamalarda bulundu. Apple, küçük işletmelere zarar vermek ve şeffaf olmamakla suçlandı. Apple'ın CEO'su Tim Cook ise Twitter üzerinden yapmış olduğu yeni açıklamada sadece kullanıcıların yanında olacaklarını belirterek tartışmayı alevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, yeni iOS sürümüyle birlikte gelen gizlilik gereksinimleri yüzünden Apple’a suçlamalarda bulundu. iOS 14.0 ve daha sonrasında gelen sürümlerle birlikte Apple, kullanıcılara veri toplandığına dair bildirimler göstermeye başladı. Kullanıcılar, veri toplandığını gördükten sonra dilerse bu özelliği kapatabiliyor.

Facebook, bu özelliğin haksız rekabete yol açtığını ve Apple’ın bu konuda şeffaflık göstermediğini dile getirdi. Facebook, zaten 2018 yılında yaşanan Cambridge Analytica skandalından sonra en güvenilmeyen şirketlerin arasında yer alıyordu. Veri toplayabilmek için bu kadar ısrarcı olması, şüphe ve endişeleri bir kez daha Facebook üzerinde yoğunlaştırdı. Tüm bu suçlamalara karşı Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile şirketin, her zaman kullanıcıların yanında olacağını dile getirdi.

"Kullanıcılara seçim hakkı tanınmalı"

Tim Cook, yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi; “Kullanıcılara, kendileri hakkında toplanan veriler ve bu verilerle ne yapılacağını konusunda seçim hakkı tanınmalı. Kullanıcılar, App Tracking Transparency çerçevesinde verilerinin toplanmasına izin verdiği takdirde Facebook, bu verileri önceden olduğu gibi toplamaya devam edebilir.”

Facebook ve Apple’ın arasındaki tartışma giderek alevlenmeye başladı. Facebook, kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplayamadığı için Apple’a karşı suçlamalarda bulunmuştu. Facebook’un dilediği gibi veri toplayabilmesi için iOS 14 sürümü ile birlikte Apple kullanıcılarının buna izin vermesi gerekiyor. Facebook, bu verileri toplayıp kendi çıkarları için kullanamayacak hale gelince, Apple’ı şeffaf olmamakla suçladı ve bu gizlilik gereksinimlerinin küçük işletmelere zarar verdiğini belirtti.

Apple ise işletmelerin değil, kullanıcıların yanında olduğunu açıklayarak, kullanıcılara böyle bir tercihin sunulması gerektiğini savundu. Bu özelliğin sadece Facebook’ta değil, diğer tüm uygulamalarda geçerli olduğunu da dile getirdi. Apple CEO’su Tim Cook’un Twitter üzerinden yaptığı açıklama, tartışmayı daha da alevlendirecek gibi görünüyor.