FaceTime Hatasını 14 Yaşındaki Fortnite Oyuncusu Keşfetmiş

Apple tarihinin belki de en skandal mobil uygulama hatalarından biri, geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir Fortnite oyuncusu tarafından keşfedilmiş.

iOS 12.1 veya daha yeni bir işletim sistemine sahip telefonlarda, Group FaceTime özelliği ile karşı tarafı aradığınızda, orada sadece telefon çalıyor gibi görünse de casus bir mikrofona sahip gibi karşı tarafı dinleyebiliyordunuz.

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The Wall Street Journal cephesinden gelen bir habere göre, bu hatayı keşfeden 14 yaşındaki bir Fortnite oyuncusu olmuş. Fortnite'ta oyuna gireceği sırada arkadaşlarına ulaşmaya çalışan Grant Thompson isimli genç oyuncu, arkadaşlarının sesini duymaya başlayınca adeta şoke olmuş.

Thompson, bu gelişmenin ardından sorumlu bir davranış göstererek Apple'a defalarca ulaşmaya çalışmış. Apple'dan herhangi bir cevap alamayan Thompson, ailesine ulaşarak Apple'a haftalarca bu sorunu belirtmek için çabalamış. Burada da bir zaafiyet gösteren Apple Güvenlik Birimi, gencin uyarılarına kulak asmamış.