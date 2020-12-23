Apple, Araştırmacılarına Jailbreak’li iPhone Yolluyor

Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı adı altında, iOS işletim sistemindeki güvenlik açıklarının tespit edilmesi için araştırmacılara, Jailbreak'li iPhone model akıllı telefon göndermeye başlayacağını duyurdu.

Apple, Temmuz ayında Güvenlik Araştırma Cihazı Programı yürüteceklerini ve iOS’ta bulunan güvenlik açıklarını bulmak üzere güvenlik araştırmacılarını bu programa davet ettiklerini belirtmişti. Programın başlamasıyla birlikte Apple, araştırmalarda kullanılmak üzere özel bir iPhone geliştirdi.

Apple, programda görev alan araştırmacılara, yakın zamanda SRDs adını verdikleri Jailbreak’lenmiş iPhone teslimatı yapılacağını dile getirdi. Araştırmacılardan, bu Jailbreak’li akıllı telefonları kullanarak iOS işletim sistemindeki güvenlik açıklarının bulmaları talep edildi.

Jailbreak'li iPhone'lar, standart iPhone'larla benzer şekilde çalışıyor

Apple, Jailbreak’li iPhone’ların sadece araştırma için, kontrollü ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandığını dile getirdi. Şirket, gönderilen akıllı telefonların standart bir iPhone’la son derece benzer hareket edeceğini, telefonun içinde bulunan Shell yazılımı sayesinde güvenlik araştırmacılarının dilediği programı kullanabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılardan birisi işletim sisteminde bir güvenlik açığı yakalarsa bunu hemen Apple ile paylaşmak zorunda kalacak. Apple, bildirilen sorun çözülene kadar araştırmacının, bu açığı başka kimseyle paylaşmamasını talep ediyor. Buldukları güvenlik açıkları sayesinde araştırmacılar, Apple Ödüllü Hata Bulma Programı’ndan 1,5 milyon dolara kadar ödül kazanabilecek.