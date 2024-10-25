Apple, yapay zekâ bulut sunucusu Private Cloud Compute'u hack'leyen siber güvenlik uzmanlarına 1 milyon dolara kadar ödül verecek. Dileyenler, çalışmalara şimdiden başlayabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan siber güvenlik uzmanlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, gelecek hafta itibarıyla piyasaya süreceği yapay zekâ bulut sistemi Private Cloud Compute'u hack'leyen siber güvenlik uzmanlarına 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Apple'ın resmî açıklamasına göre Private Cloud Compute'un açıklarını bulan siber güvenlik uzmanları, buldukları açığın durumuna göre ödüllendirilecekler. Bu bağlamda; sunucularda uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırmaya izin veren açıkları bulan siber güvenlik uzmanları, 1 milyon dolara kadar olan en yüksek kademeden ödül alacaklar. Daha farklı kategorilerde ise 250 bin veya 150 bin dolara kadar ödüller dağıtılacak.

Kaynak kodları ve gerekli belgeler yayımlandı

Apple, siber güvenlik uzmanlarının şimdiden çalışmalara başlamasını mümkün kıldı. Bu bağlamda; burada bulunan bağlantıda Private Cloud Compute'un kaynak kodları ve gerekli olan diğer tüm belgelere ulaşılabiliyor.

Güvenlik açıkları için ödül programları, Apple cephesinde de ilk kez gördüğümüz bir şey değil. Gerek Apple'ın gerekse diğer firmaların güvenlik açıklarını bulan beyaz şapkalı hacker'lar, buldukları açıklar karşılığında ödül alıyorlar. Bakalım Apple, Private Cloud Compute nedeniyle siber güvenlik uzmanlarına kaç para dağıtacak.