ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, siber saldırılardan korunmak isteyenlerin neler yapabileceğine ilişkin bir rehber yayımladı. Bu rehberde, haftada en az bir kez yapılması gereken çok basit bir yöntem sunuluyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, siber saldırı olasılıklarını hiç olmadığı kadar artırdı. Artık en ufak bir dalgınlık, banka hesaplarımızın ele geçirilmesine yol açabiliyor.

Bu durumun farkında olan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) da konuyla ilgili bir rehber yayımladı. Bu rehber, siber saldırılardan korunmak isteyen tüketicilerin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yapıyor. Hazırlanan rehberde, haftada en az bir kez yapılması gereken, çok basit bir yöntemden bahsediliyor.

NSA: "Telefonunuzu haftada en az bir kez kapatıp açın"

NSA yetkililerinin açıklamalarına göre telefonları haftada en az bir kez kapatıp yeniden açmak, bazı siber saldırı türlerini önlemede etkili olabilir. Rehberde, bu türlerden birinin "spear phishing", bir diğerinin ise "sıfır tıklama casus yazılımı" olduğunu söylüyor. Spear phishing'in kişiselleştirilmiş kimlik avı saldırıları olduğunu, sıfır tıklama casus yazılımı türünün ise kullanıcının herhangi bir etkileşimini gerektirmeyen kötü amaçlı yazılımları kapsadığını söyleyelim. Ancak uzmanlar, kapatıp açmanın bu saldırılara karşı nasıl etkileri olduğuna ilişkin bir şey söylemediler.

NSA'nın diğer tavsiyeleri arasında genelde bildiğimiz şeyler bulunuyor. Uzmanlara göre siber saldırılardan korunmanın bir numaralı yolu, bilinmeyen bağlantılara tıklamamak. Öte yandan; güçlü parola kullanımları, güncellemelerin yapılması ve biyometrik veri kullanımı gibi hususların da siber saldırılara karşı etkili olduğu ifade ediliyor.