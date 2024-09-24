Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modellerine gelecek Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini iPhone'larda ne kadar yer kaplayacağını açıkladı.

Apple, haziranda tanıttığı Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini ekimde piyasaya sürülecek iOS 18.1 güncellemesiyle kullanıcılara sunacak. iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek bu özellikler; iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve tüm iPhone 16 modelleri için çıkış yapacak.

Apple Intelligence’ın çıkışına az bir süre kalmışken bu özelliklerin telefonlarda ne kadar yer kaplayacağı merak ediliyordu. Teknoloji devi, herkesin aklındaki bu soruyu yanıtladı.

En başta 4 GB depolama alanı gerekecek

iOS 18.1’in beta sürümüne eklenen açıklamaya göre kullanıcıların Apple Intelligence için belli bir depolama alanı açması gerekecek. Bu miktar, 4 GB olacak. Açıklamanın sadece iPhone’ları kapsadığını belirtelim. Yani M1 ve üstü model Mac ve iPad’lere gelecek Apple Intelligence özellikleri daha yüksek depoalama alanı gerektirebilir.

Bu depolama alanının iOS 18.1’e ek olarak gerekeceğini belirtelim. Yani sürümün boyutuna ek olarak 4 GB’lık ek bir alan gerekecek.

4 GB kulağa o kadar yüksek gelmiyor olabilir. Bunun nedenlerinden biri, tüm Apple Intelligence özelliklerinin iOS 18.1 ile gelmeyecek olması. Şirket, yapay zekâ destekli Siri de dahil bazı diğer özellikleri sonraki sürümlerde çıkaracak. Yani ilerleyen dönemde bu özellikler için daha fazla alan gerekecek. Tüm özellikler toplandığında ne kadar alan kaplayacağı ise henüz bilinmiyor.

Apple Intelligence ile gelecek özellikler için: