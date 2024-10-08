Apple, iCloud.com’u yenileyerek büyük bir değişikliğe gitti. Yeni tasarım karanlık mod gibi özellikler sunuluyor.

Apple, iCloud.com’un web versiyonunu tamamen yeniledi. Yeni tasarım kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirilmiş pek çok özellik ile birlikte geliyor.

Güncellenen iCloud.com, kullanıcıların arka planlarını değiştirme imkanı sunarak web deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanıyacak Bu sayede kullanıcılar, istedikleri tasarımı seçerek platformu kendi zevklerine göre şekillendirebilecekler.

Uzun zamandır beklenen karanlık mod seçeneği de bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunuldu. Karanlık mod, özellikle düşük ışıkta göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Hicri takvimi de destekleyecek

iCloud.com’da yapılan bir diğer önemli güncelleme ise takvim uygulamasının tasarımında gidilen değişiklikler. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulama, artık Hicri takvimi de destekliyor olacak. Bu sayede kullanıcılar fotoğraflarını da belirli tarihlere göre daha kolay organize edebilecekler.

Ayrıca yeni dosya yönetim özellikleri ile iCloud Drive’da paylaşılan dosyaların düzenlenmesi ve yönetilmesi de kolaylaşmış durumda. Kullanıcılar dosyalarını daha düzenli tutarak iş birliklerini zahmetsizce gerçekleştirebilecekler.