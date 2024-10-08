Yeni bir iddiaya göre Apple, yakında Samsung Galaxy Ring'e rakip olacak sağlık odaklı bir akıllı yüzük çıkarmayı planlıyor.

Apple, artık her türden cihazla önümüze çıkan bir şirket konumuna geldi. Telefonlardan bilgisayarlara, kulaklıklardan karma gerçeklik gözlüklerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bunlar dışında yepyeni cihazlar üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor. Birkaç yıla gelmesi beklenen yeni büyük projesi ev robotu bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirketin tamamen farklı yepyeni bir ürün geliştirdiği öne sürüldü. Buna göre Apple, yakında Samsung’un Galaxy Ring akıllı yüzüğüne rakip olacak.

Apple’ın akıllı yüzüğü 2026’da gelecek

CCS Insight analisti Ben Wood’un aktardığına göre Apple, 2026 yılında bir akıllı yüzük piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazın, Tim Cook’un çok önem verdiği sağlık konusuna odaklanacak bir ürün olacağı da belirtilmiş.

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz aylarda 399 dolar değerinde Galaxy Ring ismini verdiği bir akıllı yüzük tanıtmıştı. Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan bu yüzük, basitçe anlatacak olursak uykudan antrenmanlarınıza kadar günlük olarak sağlık ve takibi yapmanızı sağlıyordu. Apple’ın yüzüğü de direkt olarak Galaxy Ring’e rakip olacak.

Apple’ın akıllı yüzüğü hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Bir iddia olduğunu, resmî bir bilgi olmadığını belirtelim. Yani hiç gelmeme ihtimali de var. Ancak gerçekten gelirse 2026’nın Apple için çok hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Öyle ki şirketin bunun dışında o yıl günlük kullanıma uygun akıllı bir gözlük de çıkarması bekleniyor. Ev robotu da 2026'da gelebilir.