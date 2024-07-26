iPhone'dan İnternete Giremiyorsanız Buraya! Apple'ın Kritik Özelliğinde Erişim Sorunları Yaşanıyor

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Apple iCloud'un ücretli özelliklerinden olan "Özel Geçiş" özelliğinde kesintiler yaşanıyor. Yaşanan kesinti, kullanıcıların internette gezinmelerini engelliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir sorun yaşamaya başladı. Bu sorun, iCloud+ aboneliğinin bir parçası olan "Özel Geçiş"te kendini gösteriyor ve kullanıcıların internet kullanım deneyimini bozuyor. 

iCloud Private Relay olarak da bilinen özellik, internet gezintileriniz için üst düzey koruma sunuyor. Bu özelliği aktif eden kullanıcıların IP adresleri ve Safari'deki gezinme etkinlikleri tamamen gizleniyor. Apple da dahil olmak üzere hiç kimse, internet aktivitenizi göremiyor. İşte an itibarıyla bu hizmette bir sorun yaşanıyor

iCloud Özel Geçiş'te yaşanan sorunun nedeni belli değil

iCloud Özel Geçiş çalışmıyor

Apple'ın "Sistem Durumu" sayfasına baktığımız zaman dün gece itibarıyla başlayan kesintinin hâlâ devam ettiğini görüyoruz. Apple'ın resmî açıklamasına göre çözüm için çalışmalar devam ediyor. Ancak sorunun ne zaman giderileceği henüz belli değil. 
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Eğer siz de Özel Geçiş özelliğini aktif ettiyseniz internete erişmekte sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bundan kurtulmanın tek yolu, özelliği geçici bir süreliğine kapatmak. iCloud ayarları bölümünde yer alan Özel Geçiş seçeneğine dokunup özelliği kapatırsanız sorun yaşamayacaksınız

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Kaynak : https://www.apple.com/support/systemstatus/
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