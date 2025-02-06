Trump'ın başkanlığa geçmesinin ardından getirdiği yeni vergi kısıtlamaları, Apple'ın gelecekteki işlerine balta vurabilir.

Apple, Donald Trump'ın yeniden başkanlığa geçmesiyle birlikte küresel ekonomik ve siyasi değişimlerin tam ortasında. Özellikle gümrük vergileri konusunda yaşanan gelişmelerin Apple'ı ciddi anlamda zorlayacağı düşünülüyor.

Apple'ı bekleyen tehditler neler?

Konuya dair yeni bir rapor yayınlayan Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple’ı bekleyen iki büyük tehdit var:

Çin’den yapılan ithalata uygulanacak %10’luk gümrük vergisi

Çin hükûmetinin olası bir App Store antitröst soruşturması

Bunların yanı sıra diğer ülkeleri kapsayan gümrük tarifeleri ve Tayvan’da üretilen çiplerle ilgili belirsizlikler de bulunuyor.

Apple’ın hisseleri bu yıl hafif bir düşüş yaşasa da büyük rakiplerine kıyasla daha dayanıklı kaldı. Şirketin gelecek çeyrek beklentileri olumlu karşılanırken, yatırımcılar Apple’ın bu krizleri aşabileceğine inanıyor.

Apple geçmişte gümrük vergisi muafiyeti almıştı

Böyle düşünüyor olunmasının temel nedeni Apple’ın geçmişte de benzer durumlarla başa çıkmış olması. Bir önceki Trump yönetimi döneminde Apple gümrük vergisi muafiyetleri almayı başarmıştı. Şimdi de benzer bir senaryonun tekrarlanabileceği düşünülüyor.

Ancak asıl endişe donanım tarafında değil, Apple kârının büyük bir kısmını App Store'dan elde ediyor ve Bloomberg teknoloji analisti Anurag Rana’ya göre Çin’de yükselen ABD karşıtı söylemler, Apple’a yönelik uzun vadeli soruşturmalara yol açabilir.

Eğer Apple Çin’de daha sert düzenlemelerle karşılaşırsa, şu ana dek yaşanan ticari gerilimler buz dağının yalnızca görünen kısmı olacak gibi.