iPhone 7 modellerinde görülen ses sorunu nedeniyle yıllardır devam eden dava geçen sene sonuçlanmıştı ve Apple para ödemeyi kabul etmişti. Ödemeler şimdi başladı. Kullanıcılar, Apple'dan kişi başı 350 dolara varan tazminat alacak.

Apple’ın 2016 yılında tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri, çok beğenilmiş ve satış konusunda başarılı olan telefonlardı. Ancak bazı kullanıcılar, “loop disease” ismi verilen bir ses sorunuyla karşı karşıya kalıyorlardı. Bu durum; hoparlör simgesinin gri olması, telefon görüşmelerinde sesin gitmemesi ve diğer ses sorunlarına yol açıyordu ve kullanıcıları âdeta çileden çıkarmıştı.

Loop disease sorunu, yıllar önce Apple’a dava açılmasına neden olmuştu. Bu dava, nihayet geçen senenin başında sonuçlanmıştı ve Apple, toplamda 35 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Şimdi ise kullanıcılara ödeme yapılmaya başladı.

350 dolara kadar tazminat alınabilecek

Apple, sorundan muzdarip ABD’deki kullanıcılarına tazminat ödemesi yapmaya başladı. Gelen bilgilere göre ortalama olarak 200 dolar civarında ödeme alınacak. Ancak bazı kişilerde 350 dolara kadar çıkabilecek.

Dava, ABD’deydi. Yani sadece orada bulunan ve konu hakkında şikâyette bulunan kişiler ödeme alabilecek. Şirket, 35 milyon dolar ödemeyi kabul etse de herhangi bir yanlışı ve sorumluluğu kabul etmemişti. 35 milyon doların büyük kısmının avukatlara gideceği de aktarılmış. Yani mıhtemelen az sayıda iPhone 7 kullanıcısı bu ödemeden yararlanacak. Yine de yıllar sonra 200-300 dolar arası bir ödeme almanın o kullanıcılar için sevindirici olacağını söyleyebiliriz.