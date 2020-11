Apple, 10 Kasım’da One More Thing adını verdiği özel bir etkinlik yapacak. Bu etkinlikten ne bekleyebileceğimize dair detaylar haberimizde.

Apple’ın bir sonraki önemli etkinliği yalnızca 2 gün sonra gerçekleştirilecek. 10 Kasım’da yapılacak olan etkinliğe firmanın verdiği isim One More Thing, yani "Bir Şey Daha" olmuştu. Bu etkinlikten beklentiler yüksek.

Teknoloji kulislerinde konuşulanlara göre Apple’ın kendi işlemcisini kullanacak ilk MacBook modellerini bu etkinlikte göreceğiz. Her ne kadar en önemli gündem maddesi bu MacBook cihazlar olsa da One More Thing’de başka yenilikler de göreceğiz.

Her şey iPhone gibi olacak

Apple’ın daha önce açıkladığı planlarda, Mac cihazlarda Intel işlemciler yerine kendi çiplerini kullanmak da yer alıyordu. Bu etkinlikte firmanın konuyla ilgili daha fazla detay açıklaması bekleniyor. Buna Apple işlemciye sahip ilk Mac cihazları tanıtmak da dahil.

Bu değişiklik, son yıllarda Mac cihazlarda gördüğümüz en büyük yenilik olacak. Silikon Vadisi’nin devi böylece dizüstü ve masaüstü cihazları üzerinde daha derin bir kontrol elde edecek. Yeni işlemcilerle gelen tek önemli değişiklik bu değil. iPhone, iPad ve Mac cihazlar aynı mimariye sahip olacak. Yani iOS uygulamaları Mac cihazlarda da çalışabilecek.

Apple silikon adı verilen bu çipler A14 Bionic üzerine inşa edilecek ve muhtemelen A14X olarak adlandırılacak. Bu işlemci sayesinde Mac cihazların enerji verimliliği artacak. Ayrıca Apple dizüstü cihazların makine öğrenmesi gibi işlemlerdeki performansı da ciddi bir artış gösterecek.

Apple’dan yeni ürünler gelebilir

Apple’ın yapacağı etkinlikte 13 inçlik MacBook Air cihazı tanıtması bekleniyor. Ayrıca A14X işlemcili, 13 inçlik ve 16 inçlik MacBook cihazları da bu etkinlikte göreceğimiz yönünde çok sayıda iddia bulunuyor.

Söylentilere göre Apple bu etkinlikte başka cihazların da duyurusunu yapacak. Bunlar arasında kulaküstü kulaklıklar gibi yeni aksesuarlar da yer alıyor. Yeni işlemcinin özellikleri hakkında detaylar ve uygulama bilgileri de etkinlikte paylaşılacaktır. Apple, muhtemelen yazılım ve donanım olarak ikiye ayıracağı One More Thing’i 10 Kasım’da gerçekleştirecek.