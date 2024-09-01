macOS Sequoia, iPadOS ve iOS 18 beta versiyonlarda Apple Intelligence yapay zekâ modeli, bölge kısıtlaması olmaksızın indirilebilecek.

Son dönemde teknoloji dünyasının en önemli gündemlerinden biri tartışmasız ki yapay zekâ. Bu alana sonradan girmesine rağmen Apple, Apple Intelligence adını verdiği yapay zekâ modeli ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Teknoloji devi, bu yapay zekâ modelini beta sürecinde bölgesel kısıtlaması olmadan sunmaya başladı.

macOS Sequoia 15.1, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 beta sürümlerinde Apple Intelligence için ABD kısıtlamalarını kaldırıldı. Bunun yerine kullanıcıların yapması gereken tek bir şey var, o da yabancı dil olarak İngilizce (ABD) seçeneğini seçmek.

ABD kısıtlaması kaldırıldı

Daha önce, beta güncellemelerinde Apple Intelligence'a erişebilmek için kullanıcıların Siri dilini İngilizce (ABD) olarak ayarlamaları ve ayrıca dil ile cihazın bölgesini aynı ülkeye değiştirmeleri gerekiyordu. Artık dil ve cihaz bölgesi ayarlarına gerek olmayacak. Apple'ın yeni yama notlarına baktığımızda bu gereksinimin ortadan kaldırıldığı da ortaya çıkıyor. Böylece kullanıcıların takvim formatları, sıcaklık ve ölçü birimleri değiştirilmeyecek.

macOS Sequoia 15.1, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 kullanıcıları, Apple Intelligence erişimine ulaşmak için Ayarlar -> Genel -> Dil ve Bölge yolunu izleyerek tercih ettikleri dili İngilizce (ABD) olarak ayarlayabilirler.

Apple Intelligence, Apple cihazlarda farklı yapay zekâ özelliklerinin kullanılabilmesini sağlayacak. Böylece Apple, Google ve Microsoft gibi rakipleriyle de mücadele edebilecek.