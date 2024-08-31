Meta, WhatsApp'a entegre edeceği yapay zekâsı Meta AI için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, yapay zekânın sesli iletişim yoluyla yönetilebilmesini sağlayacak.

Bu ayın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeden bahsetmiştik. WhatsApp'ın Android beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik, kullanıcıların Meta AI'a sesli mesaj göndermelerini sağlayacaktı. Böylelikle yapay zekâ ile iletişim, nispeten kolay bir hâle gelecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın "2.24.18.18" kodlu Android beta sürümünde, Meta AI ile ilgili geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik daha tespit edildi. Geliştirilmekte olan yeni özellik, WhatsApp'ın Meta AI işlevinin tıpkı Siri gibi sesli bir şekilde kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni özellik, kullanıcılar için daha rahat bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü kullanıcıların, Meta AI ile iletişime geçmek için mesaj atmalarına veya ses kaydı göndermelerine gerek olmayacak. İsteğe bağlı olarak sunulacak özellik, Meta AI'ın bir sesli asistan gibi kullanılabilmesini sağlayacak. Tabii bu durumda Meta AI'ın tüm konuşmalarınızı dinleyebileceği olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekecek.

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman yayımlanacağı gibi hususlar, henüz gizemini koruyor. Ancak konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğimizi de söyleyelim.