Apple, tüm işletim sistemleri için yeni işletim sistemi güncellemelerini yayımladı.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, çok kısa bir süre önce iOS 18.1'in nihai versiyonunun çıkış tarihini yakın zamanda doğrulamıştı. Bu versiyonun çıkış tarihinin 28 Ekim olduğu ifade edilmişti. Güncellemeler şimdi Apple Geliştirici Programı üyelerine açıldı.

Yeni güncellemeler ile birlikte Apple, haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde Apple Intelligence'ı duyurmuş ve bu yapay zekâ aracının iOS 18'in bir parçası olacağını ifade etmişti. Özelliğin çıkışı ise henüz hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmişti. Geçen ay sunulan iOS 18'de bu özellik eksikti.

Yeni güncellemeleri nasıl yükleyebilirsiniz?

28 Ekim'den önce güncelleme almak için Apple Geliştirici Programı üyesi olmak gerekiyor. Sonrasında yapılması gerekenler ise şöyle:

Cihazınızdan " Ayarlar " bölümüne girin.

" bölümüne girin. " Genel " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. " Yazılım Güncelleme " bölümüne girin.

" bölümüne girin. OTA güncellemesini alın.

Gelecek olan ilk .1 güncellemesi ile birlikte Apple, iPhone, iPad, mac gibi cihazlara Apple Intelligence özelliklerini getirecek. İlk güncelleme ile birlikte sunulacak olan yapay zekâ özellikleri arasında Yazma Araçları, yenilenen Siri, Fotoğrafları Temizleme, Fotoğraflar uygulamasında Film Anıları Oluşturma, Mail ve Mesajlar'da Akıllı Yanıtlar gibi özellikler bulunuyor.

Merakla beklenen Apple Intelligence özelliklerinden Görüntü Oyun Alanı ve Genmoji, yıl sonuna doğru gelecek iOS 18.2 ile karşımıza çıkacak.