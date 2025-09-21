Önemli Bir iPhone Özelliği iOS 26'ya Geçtikten Sonra Bozuluyor (Geçici de Olsa Bir Çözüm Var)

iOS 26'ya geçiş sonrası özellikle iPhone 15 ve iPhone 16 sahiplerinin telefonlarında ilginç bir sorun ortaya çıkmaya başladı.

Apple’ın yeni iOS 26 güncellemesi büyük bir sorunu da beraberinde getirdi. Birçok iPhone kullanıcısı, güncellemenin ardından Face ID’yi artık kullanamadıklarını bildiriyor. Özellikle iPhone 15 ve 16 serisi cihazlarda yaşanan bu problem, kullanıcıların her işlemde şifre girmesini gerektiriyor.

Sorunun yaygınlaşması üzerine Apple problemi kısa süre içinde yayımlayacağı iOS 26.0.1 güncellemesine dâhil etti. Hatta gelecek hafta iOS 26.1’in de ilk betası çıkacak.

Face ID sorunu geçici olarak nasıl çözülür?

Kullanıcıların kendi başına deneyebileceği bir çözüm yolu mevcut. Eğer Face ID’niz çalışmayı durdurduysa telefonunuzu zorla yeniden başlatmayı deneyin. Bunun için önce ses açma düğmesine, ardından hızlıca ses kısma düğmesine basın. Daha sonra yan tuşa basılı tutun ve ekranda güç kapatma kaydırıcısı göründüğünde kaydırarak telefonu kapatın. Tekrar açtığınızda Face ID’yi sıfırlayarak yeniden kurabilirsiniz.

Ancak bu işlemi yaptıktan sonra güvenlik açısından “Çalıntı Cihaz Koruması” özelliğini yeniden aktif etmeniz öneriliyor çünkü biyometrik güvenlik araçları, günümüzde akıllı telefonların en önemli koruma kalkanı ve bunu aktif etmeden cihazınızı kullanmanız önerilmiyor. O yüzden eğer bu işlemi uygularsanız özelliği açmayı unutmayın.