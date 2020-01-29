Apple, iOS işletim sisteminin son sürümü olan iOS 13 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. U1 Ultra Geniş Bant yongasından kaynaklanan konum gizliliği hatası ve İletişim Sınırları özelliğinde ortaya çıkan bir hata için iOS ve iPadOS 13.3.1 güncellemesi yayınladı.

Apple, eylül ayında yayınladığı iOS 13 işletim sistemini güncellemelerle beraber güncel ve güvenli tutmaya devam ediyor. iOS 13’ün bundan önceki güncellemesi olan iOS 13.3, getirdiği yeniliklerin yanında bir takım hatalar da ortaya çıkarmıştı. Şimdi yayınlanan iOS ve iPadOS 13.3.1 güncellemesi, ortaya çıkan bu hataların giderilmesini sağlıyor.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, U1 Ultra Geniş Bant yongası ile beraber gelmişti. U1 Ultra Geniş Bant yongası, iPhone 11’lerin hem kendi konumlarını hem de çevrelerindeki iPhone’ların konumlarını görmelerini, AirDrop ile çevrelerindeki iPhone’lara kolaylıkla dosya göndermelerini sağlıyordu. Ancak iOS 13.3 güncellemesi ile U1 Ultra Geniş Bant yongasının, konum hizmeti devre dışı bırakılsa dahi kullanıcı konumunu izlediği anlaşılmıştı.

Apple, iOS 13.3 ile beraber iPhone kullanıcılarına İletişim Sınırları isminde yeni bir özellik de sunmuştu. İletişim Sınırları ile ebeveynler, çocuklarının telefon kullanımlarını sınırlayabiliyorlar. Ancak yeni özelliğin yayınlanmasının ardından bir güvenlik açığına sahip olduğu da anlaşılmıştı.

Apple, son güncellemesi ile yeni özellik getirmek yerine hataları düzeltiyor

İletişim Sınırları özelliği, çocukların rehberde kayıtlı olmayan insanları aramasını engelliyordu. Ancak iPhone’daki Kişiler listesi iCloud’la senkronize edilmediğinde bu özelliğin devre dışı kaldığı keşfedildi.

Apple, yayınladığı yeni güncelleme iOS ve iPadOS 13.3.1 ile beraber U1 Ultra Geniş Bant yongasının konum hatasını ve İletişim Sınırları özelliğinin Kişiler hatasını düzeltti. Bu hataların çözülmesinin yanında 13.3.1 güncellemesi ile beraber görüntülerin postaya yüklenmesini engelleyebilecek bir e-posta hatası ve bildirimlerin gelmesini engelleyecek bir hata giderildi.

iOS 13.3.1 güncellemesi, bazı hataların çözülmesini sağlarken aynı zamanda TV uygulamasına önceden izlenen içeriklerin tekrar izlenmesini sağlayacak “Tekrar Oynat” butonunu eklenmesini sağlıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz hataların yanında iPhone 11’lerde bulunan fotoğraf uygulaması Deep Fusion’daki gecikme sorunu, Uzaktan Görüntüleri Yükle özelliğindeki devre dışı olsa bile fotoğrafların yüklenmesi sorunu, FaceTime’ın geniş kamera yerine ultra geniş kamerayı kullanabileceği gibi bir takım hatalar da güncelleme ile beraber çözüldü.

Apple tarafından yayınlanan iOS ve iPadOS 13.3.1 güncellemesini yüklemek için iPhone’nunuzun Ayarlar bölümünü kullanabilirsiniz. Güncelleme desteği almaya devam eden bir iPhone’a sahipseniz güncellemeyi hemen yükleyebilirsiniz.