Samsung, Galaxy cihazlar için geliştirdiği One UI 9.5’te Güvenli Silme adlı bir seçeneği test ediyor. Telefonunuzu satarken ya da takasa verirken kullanabileceğiniz bu seçenek, depolama alanının üzerine yeni veriler yazarak eskilerinin kurtarılmasını engelliyor.

Telefonu elden çıkarmadan önce genellikle fabrika ayarlarına döndürürüz. Android, sıfırlama sırasında şifreleme anahtarlarını siler. Çoğu zaman bu yeterli görünür, ancak depolama alanında profesyonel kurtarma araçlarının bulabileceği izler kalma ihtimali vardır. Samsung, One UI 9.5’in beta sürümünde bu ihtimali ortadan kaldıracak bir seçenek üzerinde çalışıyor.

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Uygulama kodlarında görülen Güvenli Silme (Secure Erase), standart sıfırlamadan farklı olarak depolama alanının üzerine yeni veriler yazıyor. Böylece eski veriler yalnızca şifreli hâlde bırakılmıyor, kalıcı olarak siliniyor. Bu seçenek özellikle hassas bilgiler bulunan bir Galaxy telefonu elden çıkarırken işe yarayacak.

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Güvenli Silme, standart sıfırlamadan nasıl ayrılıyor?

Telefonu fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde eski dosyaların kapladığı alan yeniden kullanılabilir hâle geliyor ama o alanın üzerine hemen yeni veri yazılmıyor. Güvenli Silme’nin farkı burada. Bu sistem, telefonunuzdaki mevcut tüm verilerin üzerine tekrar tekrar anlamsız veriler yazarak eski kayıtlarınızı donanımsal olarak eziyor. Amaç, telefonu sattığınızda ya da takasa verdiğinizde eski dosyalarınızın profesyonel yazılımlarla bile kurtarılamaması.

Bu işlem standart sıfırlamadan daha uzun sürdüğü için Samsung seçimi size bırakıyor. Güvenli Silme’yi kullanmak isterseniz sıfırlama ekranındaki onay kutusunu işaretleyebileceksiniz.

Önemli bir ayrıntıdan bahsedelim. Güvenli Silme’yi başlattınız mı geri dönüş yok. İşlemi duraklatamıyor, durduramıyor ya da iptal edemiyorsunuz.

Şarjınıza ve telefonun ısısına dikkat

Depolama alanının üzerine defalarca veri yazıldığı için Güvenli Silme, standart sıfırlamadan daha uzun sürüyor. İşlem bitene kadar telefonu kullanamıyorsunuz. Bu sırada cihaz normalden daha fazla ısınabiliyor. Dolayısıyla işlemin yarıda kalmaması için başlamadan önce telefonun şarjının yeterli olduğundan emin olmak önemli.