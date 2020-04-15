Apple, iOS 13.4.5 Beta 2 ve iPadOS 13.4.5 Beta 2'yi Yayınladı

Bugün 2020 model iPhone SE'yi tanıtan Apple, telefonla birlikte geliştirici betalarına da bir güncelleme getirdi. Güncelleme, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeriyor.

Apple, bugün 2020 model iPhone SE ve iPad Pro için Magic Keyboard ürünlerinin yanı sıra iOS ve iPadOS'un da yeni sürümlerini yayınladı. Şirket, uyumlu iPhone ve iPad'ler için iOS 13.4.5 ve iPadOS 13.4.5'in ikinci geliştirici beta versiyonunu kullanıcılara sundu. Bilindiği üzere şirket, iOS 13.4.5 ve iPadOS 13.4.5'in ilk geliştirici beta versiyonunu 2 hafta önce yayınlamıştı.

Apple, şimdi de ikinci geliştirici beta versiyonunu yayınladı. İki güncelleme de Apple'ın beta yazılım programına kayıt olmuş cihazlar için indirilebilir ve kullanılabilir durumda. Güncelleme, iOS 13 veya iPadOS 13 uyumlu her cihazda kullanılabiliyor.

Güncellemeyle birlikte VPN sorunları ortadan kalktı:

iOS 13.4.5 ve iPadOS 13.4.5 hata düzeltmeleri haricinde yeni özellikler de getiriyor. İşletim sisteminin son versiyonunda Apple Music şarkıları Instagram ve Facebook üzerinde paylaşılabilecek ancak bu özellikte bazı hatalar bulunuyor ve şirketin bu hataları telafi etmek için şansı var. Apple, Touch ID parmak izi sensörüne sahip akıllı telefon ve tabletlere CarKey desteğini entegre etmiş durumda.

Bugün yayınlanan güncellemeyle ayrıca iPhone ve iPad'lerde yaşanan VPN ile alakalı sorunlar da çözüme kavuşturuldu. VPN sorunları nedeniyle yeterli güvenlik sağlanamıyordu ve kullanıcılar sorun yaşıyordu. Bunlar dışında Safari'den girilen Google'da '+' sembolünü aratırken ortaya çıkan bir sorun da giderildi.

iOS 13.4 ve iPadOS 13.4, nisanın ilk haftasında yayınlanmıştı. Bu güncellemeler, iPad'lere fare ve Trackpad için tam destek getirmişti. Bu güncellemeler, iCloud Dosya Paylaşımı, CarKey uygulama programlama arayüzü, Posta'nın alt çubuk tasarımında değişiklik gibi yenilikleri de içeriyor. Üçüncü parti uygulamaların CarPlay'in panelinde gözükme desteği ve iPad'in Fotoğraflar uygulamasında kullanılan klavye kısayolları gibi özellikler de bu güncellemelerin içerisinde bulunuyor.