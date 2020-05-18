Apple, hâlihazırda kullandığı işletim sistemlerinin son hâli olan 'Gold Master' sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Gold Master sürümü, şu an itibarıyla geliştiriciler tarafından test edilebilecek.

Apple'ın yeni işletim sistemlerini ve yeni nesil cihazlarını açıklamadan önce son güncelleme olarak adlandırabileceğimiz Gold Master sürümleri yakında Apple ürünlerine gelecek. Bugün itibarıyla Apple, iOS 13.5, iPadOS 13.5, tvOS 13.4.5 ve watchOS 6.2.5 işletim sistemlerinin 'Gold Master' sürümünün betalarını geliştiriciler için erişime açtı. Bu son sürümler, geliştiricilerin beta testlerini gerçekleştirmeleri için Apple Developer Center'dan indirilebiliyor.

Şu an iOS, iPadOS, tvOS ve watchOS için beta sürümler yayınlanmış olmasına rağmen macOS için henüz yeni bir gelişme bulunmuyor fakat diğer Apple platformlarına gelen bu sürümler bize macOS için de son sürümün yakında betaya ulaşacağını gösteriyor.

Apple ürünleri yakında son işletim sistemi sürümlerine sahip olacak:

Apple, iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 için dördüncü betalarını 6 Mayıs tarihinde yayınlarken yine macOS 10.15.5 ve tvOS 13.4.5 sürümleri için dördüncü betalarını 7 Mayıs'ta yayınlamıştı. Bunların yanı sıra Apple, watchOS 6.2.5 sürümünün en son betasını da 14 Mayıs tarihinde yayınlamıştı.

Son yayınlanan iOS ve iPadOS betaları, özellikle koronavirüsle alakalı olan birkaç yeni özellik içeriyordu. Ayrıca bu sürümler, Apple'ın koronavirüse sahip biriyle temas hâline geçildiğinde uyarı verecek olan programının geliştirilmesi için geliştiricilere sağladığı kod örneklerini ve FaceID'nin kullanıcının yüzünde maske takılıyken şifreye geçiş yapmasını sağlayacak güncelleştirmeleri içeriyordu. Bu güncelleştirmeler FaceID sensörü kullanıcının yüzünde maske algıladığı zaman, yeniden bekleme süresini direkt olarak atlayıp kullanıcıyı şifre ekranına yönlendiriyor.

Ayrıca Apple, bu beta sürümlerinin hâlâ eksik olduğunu ve olası problemlere veya veri kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Veri kaybı veya daha başka bir problem yaşamamaları için Apple, kullanıcıların birincil cihazlarına bu sürümleri indirmemeleri gerektiğini söylüyor.