Apple'ın haftaya piyasaya süreceği Apple Intelligence için gerçek beta testleri başlıyor.

Apple Intelligence'ın ilk sürümü bu hafta kullanıma açılacak olsa da bu özelliğin pek de öyle çağ açacak yeniliklerle gelmeyeceği artık belli oldu. Bu konuda asıl dikkat çekici güncellemenin ise iOS 18.2 olacağı ifade ediliyor. Geçen hafta yayımlanan ilk beta sürümde, Genmoji emoji oluşturucu, Image Playground ve Yazım Araçları'nda iyileştirmeler karşımıza çıkacak. Ayrıca Siri'ye ChatGPT entegrasyonu ve Görsel Zekâ uygulaması da gelecek.

Her ne kadar Apple tarafından gelen açıklamalarda firmanın yapay zekâ açısından rakiplerinden iki yıl geride olduğu belirtilse de bu alanda iddialı olduğu biliniyor. Yine de bu Apple, kendi sistemleri yerine üçüncü taraf sohbet botlarına güvenmek durumunda kalıyor.

Apple Intelligence'a alternatif botlar gelebilir

Cupertinolu dev, Apple Intelligence için Siri'ye OpenAI entegrasyonu ekledi. Öte yandan Siri'de bot seçeneklerinin olması, ilerleyen zamanlarda farklı alternatiflerin de karşımıza çıkabileceğini gösterdi. Bu alternatiflerden birinin Google Gemini olması bekleniyor. Ayrıca Apple, ilerleyen dönemde kendi sohbet botlarını geliştirerek bu menüye ekleyebilir.

Yine de Apple'ın Siri entegrasyonunun tam olarak gerçekleşmesi için beklemek gerekebilir. Apple, Siri'nin kişiselleştirilebilmesini sağlamak için çalışıyor. Ayrıca Siri'nin ekrandaki görüntüleri analiz edebilmesi de amaçlanıyor. Yine de bu özelliğin iOS 18.4'ten önce gelmesi beklenmiyor. Bu da Mart 2025'e kadar beklememiz gerekebileceğine işaret ediyor. iOS 18.2, Apple Intelligence'ın gerçek anlamda test edildiği versiyon olarak dikkat çekiyor.