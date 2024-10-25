Apple, gelecek hafta yapacağı duyurularla M4 çipli yeni Mac modellerini tanıtacak. Yenilikler ve detaylar için geri sayım başladı.

Apple, önümüzdeki hafta yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin kıdemli yöneticisi Greg Joswiak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Takvimlerinizi Mac için ayarlayın” ifadesiyle pazartesi sabahı başlayacak olan duyuru haftasından bahsetti.

Apple bu yıl Mac’ler için özel bir ekim ayı etkinliği düzenlemeyecek. Bunun yerine yeni ürünlerini basın bülteni aracılığıyla tanıtacak. Pazartesi günü ise iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 güncellemelerinin sunulması bekleniyor.

Apple’ın tanıtacağı ürünler:

M4 işlemcili (M4, M4 Pro ve M4 Max)

MacBook Pro (14 inç ve 16 inç)

M4 işlemcili yeni iMac

M4 ile M4 Pro işlemcili yeni Mac mini

Magic Mouse 2

Magic Trackpad 2

Magic Keyboard

Pazartesi günü sürpriz Mac duyuruları bekleniyor

Aynı gün içinde yeni Mac duyurularının da yapılabileceği belirtiliyor. Daha önceki yıllarda, Apple’ın etkinlik yapmadığı dönemlerde yeni ürünleri gün başına birer birer tanıttığı görülmüştü.

Sızdırılan bilgilere göre Apple’ın ilk M4 çipine sahip Mac modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni iMac, Mac mini ve MacBook Pro modellerinin M4 çipi ile gelmesi bekleniyor. Yüksek özellikli MacBook Pro modellerinin ise M4 Pro ve M4 Max çiplerini kullanacağı ifade ediliyor. Giriş seviyesi modellerin RAM miktarının 8GB yerine 16GB ile başlaması, kullanıcıların performansını artıracak bir özellik olarak öne çıkacak.

Gelecek hafta yapılacak duyurularla ilgili gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.