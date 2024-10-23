Apple, yeni yapay zekâ sistemi Apple Intelligence'ın neden ertelendiğini ve gelecekteki planlarını açıkladı.

iPhone 16 serisi, yapay zekâ özelliklerinin çoğundan yoksun olarak tanıtıldığında Apple Intelligence gecikmeleri konusunda çokça eleştiri aldı. Apple'ın yazılım lideri Craig Federighi ise bu gecikmelerin nedenlerini ve yeni Siri'den neler bekleyebileceğimizi açıkladı.

Federighi, Apple'ın, diğer sohbet robotlarının aksine derinlemesine entegre edilmiş ve kişisel yapay zekâ sistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Apple cihaz içi işlemeyi, gizlilik odaklı özel bulut ile birleştirerek daha güvenli bir sistem geliştirdi.

Siri'nin geleceği

Federighi, Apple'ın, uzun belgelerin özetlenmesi gibi görevler için şifrelenmiş iletişimle çalışan ve bilgileri saklamayan sunucular kullandığını söyledi. Apple'ın yapay zekâ özelliklerini tümüyle sunmak yerine, uzun yıllar sürecek bir süreç içinde sorumlu bir şekilde geliştireceklerini vurguladı. Apple her parçayı doğru yapıp hazır olduğunda tanıtmayı hedefliyor.

Siri'nin daha zeki bir asistan olma yolunda sürekli olarak gelişeceğini belirten Federighi, Siri'nin insan beklentilerine sürekli olarak uyum sağlayacağını ve daha fazla araçla daha kullanışlı hale geleceğini söyledi. Siri, Apple Intelligence sayesinde kişisel bağlamı anlayarak ve aşamalar halinde gelişerek kullanıcılarına daha iyi hizmet verecek.

Apple Intelligence ve Siri'nin gelişimi, uzun vadeli bir süreç olarak planlanmıştır. Siri'nin, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik iyileştirmelerle daha akıllı ve kullanışlı hale gelmesi bekleniyor.