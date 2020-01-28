Apple CEO'su Steve Jobs, bundan 10 yıl önce ilk iPad ile tüketicilerin karşısına çıktı. Şimdi, dönemin Windows Bölüm Başkanı Steven Sinofsky bazı açıklamalar yaptı ve iPad'in o dönem için Microsoft tarafından nasıl karşılandığını anlattı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan tam on yıl önce efsane CEO'su Steve Jobs'ın elindeki ilk iPad ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. O dönem için büyük bir devrim niteliğinde olan iPad, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken yine ABD merkezli başka bir teknoloji devi olan Microsoft'u ise tedirgin etmişti. Çünkü iPad, bir telefonla bir dizüstü bilgisayar arasında yer alan, kolaylıkla taşınabilen bir üründü.

Jobs, ilk iPad'in tanıtımı sırasında hayli iddialı konuşmuştu. Yaptığı açıklamalarda dizüstü bilgisayarları adeta topa tutan efsane CEO, netbookların her konuda iPad'in gerisinde olduğunu belirtmiş bu ürünlerin kalitesiz ekranlara sahip olduğunu, performans açısından bekleneni vermediğini ve daha çok eski PC programlarını çalıştırdıklarını ifade etmişti. Jobs'a göre netbooklar, sadece ucuz ürünlerdi.

İlk iPad, Microsoft'un Apple'ın ne kadar gerisinde kaldığının kanıtı gibiydi

Bu arada netbook ibaresi biraz kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Şöyle ki; netbooklar o dönem Microsoft'un özellikle önem verdiği bir konuydu. Netbookların, günümüzün mini dizüstü bilgisayarları gibi düşünebilirsiniz. Bir dönem popüler olan bu ürünler, Jobs'ın da dediği gibi özellikle performans açısından fazlasıyla yetersizdi. Hal böyle olunca da tüketiciler, kolaylıkla taşınabilir yeni bir ürün arayışı içerisindelerdi ve iPad, bu konuda müthiş bir alternatifti.

O günün Microsoft Windows Bölümü Başkanı Steven Sinofsky, paylaştığı bir blog yazısıyla o dönemlere yeniden gitti. iPad'in tanıtılmasıyla neler yaşadıklarını anlatan Sinofsky, açıkça Apple'ın ulaştığı nokta karşısında "kör" olduklarını ifade etti. Çünkü o dönemlerde popüler olan dizüstü bilgisayarlar ve netbooklar, iPad'in ciddi anlamda gerisindeydi.

Sinofsky, ilk iPad'in tüketicilere onlarca imkan sunduğunu belirtiyor. Tüketiciler; iPad'leri aracılığıyla yüzbinlerce uygulamayı çalıştırabilecek, internete bağlanabilecek, e-postalarını kontrol edebileceklerdi. Üstelik tüm bunlar, 10 saat kadar kullanılabilen ve soğutma fanları da olmayan, fazlasıyla hafif bir ürün sayesinde gerçekleşecekti. Ayrıca iPad'lerin uygun fiyatı da tüketicileri cezbedecek esas noktalardan bir tanesiydi.

Microsoft Windows Bölümü eski Başkanı Sinofsky, iPad'in kendisi için en büyüleyici noktasının klavye standı olduğunu söylüyor. Böylelikle tüketiciler, isterlerse ekrana dokunarak isterlerse de klavye standı aracılığıyla iPad'lerini kullanabiliyorlardı. İşte Sinofsky'ın bu açıklamaları, Microsoft'un ilk iPad'e olan bakış açısını açıkça ortaya koyuyor.