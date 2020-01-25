The Apple Archive İçeriğinin Büyük Bir Kısmı Kaldırıldı

Apple tarihini çarpıcı bir bakış açısıyla görmemizi sağlayan ancak resmi olmayan The Apple Archive sitesi, geniş video içeriği yüzünden telif hakkı ihtarlarına maruz kaldı. Sam Henri Gold tarafından geçen haftalarda kullanıma açılan arşiv, Apple’ın ikonik video ve fotoğraflarından oluşan veriler içeriyordu. Stüdyo tasarımcıları, metin yazarları, yapımcılar ve harika şeyler yaratan diğer herkese adanan arşivin bir kısmı artık kapalı.

The Apple Archive sitesi pazarlama kampanyalarından ve daha birçok şeyden farklı ve bugüne kadar görülmemiş birçok fotoğraf içeriyordu. Arşivin bir bölümünün Vimeo’dan gelen ihtarlar yüzünden kaldırıldığı, yaratıcısı Sam Henri Gold tarafından açıklandı.

Vimeo'dan gelen ihtarlar nedeniyle, videoların telif hakkı ihlali öne sürülerek kaldırıldığını ve yayından kaldırma bildirimlerinin Apple tarafından gönderildiğini açıklayan Sam Henri Gold, bu durum yüzünden kullanıcılardan yüzlerce e-posta aldığını söyledi.

Arşiv 1 TB’lık veri içeriyordu

Apple'ın 44 senelik uzun tarihi boyunca yayınladığı resmi videolar, reklamlar ve tüm görseller, resmi olmayan bir arşivde bir araya getirilmişti ve The Apple Archive adını taşıyan bu arşiv, 1 TB’a yakın veri içeriyordu. 15 binin üzerinde dosya barındıran arşivde, gazete ve dergi reklamlarından TV reklamlarına, WWDC toplantılarından şirketi içi eğitim videolarına ve hatta macOS ve iOS duvar kağıdı koleksiyonlarına kadar birçok içerik bulunuyordu.

Koleksiyonu ziyarete açtıktan sonra henüz tamamlanmadığını her fırsatta dile getiren Gold, daha yüksek çözünürlüklü içeriklerin arayışında olduğunun sinyallerini vermişti. Bazı videolarda var olan alt yazı seçeneği ve aynı zamanda yerden tasarruf edilmesi amacıyla yapılan yeniden kodlama işlemleri de mevcuttu. Tüm bu çalışmalar gelen son haberlerle beraber sekteye uğramış gibi görünüyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiç görülmeyen pazarlama çekimleri ve ilginç fotoğraflar gibi birçok başka içeriğe sahip sitenin başına gelen bu durumun gerçekten üzücü bir gelişme olduğu çok sayıda takipçi tarafından konuşuluyor. Başlarken bu olasılık her zaman göz önünde olsa da projeye harcanan zamanın çoğunun boşa gitmiş olması tepkilere neden oluyor. Son gelişmelerin nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.