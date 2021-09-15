Apple, Yeni Ürünlerinin Reklamlarını Yayınladı

Apple, uzun süredir heyecanla beklenen etkinliğinde yeni ürünlerini ve geliştirmelerini paylaşmıştı. Şimdiyse şirket, dikkat çeken ürünlerin reklamlarını YouTube üzerinden yayınladı. Reklamı paylaşılan ürünlerin arasında Apple Watch Series 7, iPad mini, iPhone 13 ailesi ve yeni model iPhone'un kamera performansı bulunuyor.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün yeni ürün ve hizmetlerini tanıttığı 14 Eylül etkinliğini gerçekleştirmiş ve hayranlarını oldukça sevindirmişti. Yeni iPad, iPad mini, iPhone 13 ailesi, Apple Watch Series 7 ve Apple TV+ platformuna gelecek olan yapımların tanıtıldığı etkinliğin ardından ürünlerin reklamları, resmi YouTube hesapları üzerinden paylaşıldı.

Etkinlik sırasında iPhone 13 ailesinin kamera konusunda oldukça iddialı özellikler sunduğunu görmüştük. Bu bağlamda farklı film senaryolarında çekim için kullanılan iPhone 13 modelleri, kelimenin tam anlamıyla profesyonel görüntüler ortaya koymayı başarmıştı. Diğer ürünlerin de oldukça etkileyici reklamları bulunuyor. İşte paylaşılan videolar:

Apple Watch Series 7:

Bugüne kadarki en büyük ekrana sahip Apple Watch, 7. nesilde karşımıza çıkıyor. Sağlamlık konusunda da oldukça iddialı olan cihazın detaylı özelliklerini aktardığımız yazımıza buradan göz atabilirsiniz.

iPad mini:

Mini isminin hakkını veren yeni iPad mini, sadece 8,3 inç boyutunda bir ekrana sahip. Fakat küçük boyutu sizi şaşırtmasın. Zira önceki neslin ve android tarafındaki rakiplerinin çok daha ötesinde bir deneyim sunacak. iPad mini hakkındaki detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 13 ailesi:

“O Type-C bir gün gelecek” dedik ama bugün maalesef o gün değilmiş. Özellikle kamera ve donanım konusunda harikalar yaratan yeni iPhone 13 ailesi, geleneksel lightning girişiyle geliyor. Özelliklerini detaylıca aktardığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Alalım mı bu telefonu?

Apple etkinliğinde tanıtılan ürün ve hizmetlerden sizin favoriniz hangisi?