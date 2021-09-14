Bu iPhone Olmuş: İşte Karşınızda Yeni Apple Watch Series 7

Apple’ın 2021 yılı lansmanında tanıttığı ürünlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni iPad ve iPad Mini’yi tanıtmalarının hemen ardından Apple, yeni Apple Watch Series 7’ı da kamuoyuyla paylaştı. Boyutundan büyük işlere kalkışan Apple Watch Series 7’ın özellikleri gerçekten göz kamaştırıcı.

Apple Event lansmanında yeni iPad ve iPad Mini tanıtımının ardından yeni Apple Watch Series 7 da tanıtıldı ve Apple bu sefer büyük oynuyor. Yeni iPad’den ve hatta belki de yeni iPhone’dan bile daha çok ses getirebilecek olan Apple Watch Series 7, bildiğiniz minik bir iPhone olmuş.

Apple Watch Series 7, lansmana belki de yeni iPhone’dan bile daha fazla damga vurdu diyebiliriz. Duyurulan özellikleriyle boyutundan büyük işlevlere sahip olan Apple Watch Series 7’ın tüm özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

Bugüne kadar ki en büyük ekrana sahip Apple Watch olacak:

Önceki Apple Watch serilerine göre en büyük ekrana sahip olacak olan Apple Watch Series 7, Series 3’ten %50, Series 6’dan ise %20 daha büyük ekran oranına sahip. 1.7 mm’lik kalınlığıyla geçtiğimiz yılın Apple Watch’ından da %40 daha ince bir tasarıma sahip.

Ekranda bu sefer daha kavisli bir yapı görüyoruz. Daha köşesiz olan bu tasarım sayesinde ekran boyutu iyice arttırılmak istenmiş. %70 daha parlak bir ekrana sahip olacak Apple Watch Series 7’ı gün ışığında daha iyi görebileceksiniz.

Apple Watch Series 7, Bildiğiniz minik iPhone olmuş

Apple Watch Series 7’ın hemen fark edilen özelliklerinden biri de uygulamalardaki değişiklikler olmuş. Artık bir saate göre daha kolay kullanıma sahip uygulama kontrolleriyle karşılaşacağız, aynı şekilde arayüzle de. Boyutu büyüyen ekrana geçmiş Apple Watch’lara göre %50 daha fazla yazı sığabiliyor.

Belki de Apple Watch Series 7’ın en bomba özelliği de bir klavyeye sahip olacak olması. Dilerseniz dokunarak dilerseniz kaydırarak yazı yazabileceğiniz bu klavyede bir de makine öğrenimi bulunmakta. Yazdığınız kelimelerin ardından gelebilecek kelimeleri hesaplayıp size öneren bu sistem işinizi daha da kolaylaştırıyor.

Şarjı iPhone’lardan bile uzun süre dayanabiliyor

Şu ana kadar ki en uzun batarya ömrüne sahip olacak olan Apple Watch Series 7, sadece 45 dakikada %100 şarj kapasitesine ulaşabiliyor. 45 dakikada şarj ettiğiniz Apple Watch Series 7’ınızı da Apple’ın dediğine göre tam bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca eğer 45 dakikanız yoksa Apple Watch Series 7’ı sadece 8 dakika şarj edip 8 saat kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Kırılmalara, toza ve suya dayanıklı ve 5 renk seçeneği var

Apple Watch Series 7, WR50 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak ki bu da bugüne kadar gelen en suya dayanıklı Apple Watch serisi olacak demek oluyor. IP6X toz geçirmezlik sertifikasına da sahip olan Apple Watch Series 7, siz kurcalamadıkça içine toz da almayacak.

Renk seçenekleri de bir hayli bol: Siyah, Gümüş, Yeşil, Çelik Mavisi ve Ateş Kırmızısı renkleriyle piyasaya sürülecek olan Apple Watch Series 7’ın kol bantları ve kılıfları gibi birçok şık aksesuarı da mevcut.

Fiyatı iPad ile yarışıyor

Henüz her ne kadar Türkiye fiyatını bilmesek de açıklanana göre Apple Watch Series 7, 399 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Basit bir kur hesabıyla Türkiye fiyatının vergiler harici 3.370 TL~, vergileri kattığımızda 6.200 TL~ bandında olacağını tahmin ediyoruz.

Önümüzdeki Sonbahar aylarının son dönemlerinde çıkmış olacak.

Apple, Apple Event sırasında net bir tarih vermedi ancak gösterilen bilgilere göre Apple Watch Series 7, 2021 yılının Sonbahar döneminin sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve söylediğimiz gibi 399 dolarlık fiyat etiketiyle satılacak.