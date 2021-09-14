Apple, heyecanla beklenen etkinliğinde yeni iPad mini ve iPad'i tanıttı. Önceki nesile göre büyük geliştirmelerle karşımıza çıkan modeller, fiyat konusunda o kadar da üzmeyecek gibi görünüyor. İşte cihazların özellikleri ve fiyatı:

Apple’ın heyecanla beklenen yeni ürün ve hizmetlerini tanıttığı etkinlikte yeni iPad modellerini görme şansına eriştik. Birbirinden ileri seviye özelliklerle karşımıza çıkan iPad ve iPad mini, hem bir önceki nesille hem de android işletim sistemine sahip olan rakipleriyle arasını oldukça açmış durumda.

Oldukça ileri seviye özelliklerle gelen söz konusu cihazların fiyatları da üzmeyecek cinsten. Makine öğrenimi, video görüşmeleri, fotoğraf çekimi ve birbirinden farklı daha birçok alanda insanların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. İşte yeni iPad ve iPad mini:

5G desteği ve USB Type-C ile geliyor:

iPad mini’de tasarım anlamında oldukça sağlam değişikliklere gidilmiş. Daha keskin kenarların kullanıldığı modelde 8,3 inç boyutunda bir ekran tercih edilmiş. Liquid Retina teknolojisini kullanan modelde Touch ID’nin tepeye yerleştirildiğini görüyoruz. Önceki nesilden CPU konusunda yüzde 40, GPU konusunda ise yüzde 80 daha güçlü olan modelin özellikleri yalnızca bununla da sınırlı değil.

iPad mini, 8,3 inçlik Liquid Retina ekrana yer verecek. Bu ekran, gündüzleri gayet iyi bir görülebilirlik sunacak 500 nit parlaklığa sahip olacak. Cihaz, USB Type-C bağlantısına sahip olacak ve 3,5 gigabite kadar indirme hızlarını destekleyecek. Cihaz, bu yılın iPhone'larında da yer alacak A15 işlemcisiyle gelecek.

Kamera konusundaysa bu yıl geliştirmeler görüyoruz. iPad mini'nin arka ve ön kamerası 12 MP çözünürlüğünde olacak.

iPad'e gelecek olursak:

10,2 inç boyutunda olan ve A13 Bionic işlemcisiyle gelecek iPad, önceki nesilden yüzde 20 daha hızlı. 12 MP kameraya sahip olan modelde 122 derece geniş açı seçeneği de bulunuyor. Center Stage desteği bulunduran bir ön kamerayla gelen söz konusu model iPadOS 15 ile kutudan çıkacak. En düşük 64 GB depolama alanıyla karşımıza çıkan model ikinci nesil Apple Pen desteğine sahip.

iPad ve iPad mini fiyatları: