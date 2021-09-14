Apple, yeni ürünlerini ve hizmetlerini tanıttığı 14 Eylül etkinliğinde Apple TV+ için de kullanıcılarını heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Gerçekleştirdiği etkinlikte Apple, söz konusu platforma gelecek olan yapımları paylaştı.

Yeni iPhone, iPad ve Apple Watch modellerinin tanıtımıyla birlikte heyecanla bekledikleri ürünlere kavuşan Apple hayranları, ürünlerin yanında yazılım konusunda da beklediklerinden fazlasını aldılar desek hatalı sayılmayız. Tüm bu yeniliklerin yanında şirket, Apple TV+ platformuna getireceği yeni yapımlarla da büyük heyecan yaratmayı başardı.

Söz konusu yapımların kısa kısa gösterildiği ön gösterimde Jason Momoa, Billie Eillish ve John Stewart gibi büyük çoğunluk tarafından sevilen yüzleri gördük. Söz konusu yapımlar, sonbahar aylarınızda vakit geçirmenize yardım edebilir.

Bu cuma The Morning Show ile başlıyor:

Apple TV+’a bu sonbahar boyunca gelecek olan yapımlar ve tarihleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

The Morning Show - 17 Eylül

Foundation - 24 Eylül

The Problem with Jon Stewart - 30 Eylül

The Velvet Underground - 15 Ekim

Invasion - 22 Ekim

Swagger - 29 Ekim

Finch - 5 Kasım

Dickinson - 5 Kasım

The Shrink Next Door - 12 Kasım

Swan Song - 17 Kasım

Saydığımız yapımlardan daha fazlası, Apple TV+’a geliyor olacak fakat şimdilik ufukta görünenlerin bile gerek oyuncu kadrosuyla gerek kamera arkasındaki ekiple büyük umut vadettiğini söyleyebiliriz. Söz konusu yapımlar hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.