Apple, iPhone 14 Pro Üretimini Hızlandırıyor!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, tedarikçi firma Foxconn'dan iPhone 14 Pro üretimini hızlandırmasını istedi. Bu kararın arkasındaki sebebin cihaza olan yoğun talep olduğu aktarıldı.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir etkinlikle iPhone 14 ailesini, yeni Apple Watch’ları ve AirPods Pro’yu bizlerle buluşturmuştu. Ülkemizdeki kullanıcıların 6-7 hafta içerisinde sahip olabileceği iPhone 14 Pro da şüphesiz bu cihazlar arasında en çok dikkat çekenlerden biriydi. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise telefon için yüksek talebin olduğunu ve Apple’ın bu konuda bir hamle yaptığını ortaya koydu.

Analist Ming-Chi Kuo, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Apple’ın üretimi artırma talebinde bulunduğunu ifade etti. Buna göre teknoloji devi, üretim ortağı Foxconn’dan iPhone 14 Pro üretimini hızlandırmasını istedi. Bu gelişme, Pro modellerin normal modellerden daha iyi sattığını gösteren raporların ortaya çıkmasının ardından yaşandı.

Apple, iPhone 14 Pro’ya olan yüksek talebi karşılamak için üretimi hızlandırıyor

Ünlü analist, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son çalışmam, Apple’ın iPhone 14 Pro modellerine olan yoğun talep nedeniyle Foxxconn’dan iPhone 14 üretim hatlarını iPhone 14 Pro modellerine geçirmek istediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı ve bunun, yılın dördüncü çeyreğinde Pro modellerin sevkiyat tahmininde %10’luk bir artışa eşdeğer olduğunu kaydetti. Kuo, önümüzdeki birkaç hafta içinde tedarikçilerin çoğunun Pro modelleri için Apple’dan sipariş artışı talebi almasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz hafta da Pro ve diğer modellerle ilgili de bir açıklama yapmıştı. Ünlü Apple analisti, iPhone 14 Pro Max’in ön siparişlerin ilk hafta sonuna hakim olduğunu söylerken iPhone 14 Plus’ın bu konuda hayal kırıklığı yarattığını aktardı.

Şirketin büyük mağazalarındaki çevrim içi mağazalarından elde ettiği bilgilere dayandırdığı bir paylaşım yapan Kuo, iPhone 14 ailesinin Pro olmayan modellerinin iPhone 13 ile karşılaştırıldığında kötü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Öte yandan Apple’ın, Pro Max ön sipariş sonuçlarını ‘iyi’, Pro’nunkileri ise ‘nötr’ olarak gördüğü de paylaşımda yer aldı.