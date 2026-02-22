Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, iPhone 9'u Neden Atladı? (Bir Değil, Birden Fazla Sebebi Var)

Apple'ın tarihler 2017'yi gösterdiğinde yeni iPhone'u iPhone 9 adıyla piyasaya sürmesi "gerekiyordu" fakat şirket karşımıza iPhone X'i çıkarmıştı. Peki bu kararın arkasında yatan sebepler nelerdi?

Apple, iPhone 9'u Neden Atladı? (Bir Değil, Birden Fazla Sebebi Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan ve merak edilen efsanelerinden biri, Apple'ın **iPhone 9 **modelini neden hiç piyasaya sürmediğidir.

Hatırlarsanız şirket iPhone 8'i tanıttıktan hemen sonra karşımıza devrim niteliğindeki iPhone X ile çıkmıştı. Peki dünyanın en büyük teknoloji devi neden bir anda dokuz rakamını es geçti? Aslında bu durumun arkasında hem çok özel bir yıldönümü kutlaması hem de tüketici algısını yönetmek için zekice kurgulanmış bir pazarlama stratejisi yatıyor.

iPhone'un 10. yılı

2

Bu atlamanın en büyük ve herkes tarafından bilinen nedeni, orijinal iPhone'un piyasaya sürülüşünün tam 10. yılına denk gelmesiydi. İlk iPhone 2007 yılında tanıtıldığında tüm dünyayı sarsmış ve telefon kullanma alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirmişti.

Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde Apple, akıllı telefon dünyasındaki bu büyük devrimin 10. yaşını sıradan bir sayıyla geçiştirmek istemedi. Bunun yerine Roma rakamlarında "10" anlamına gelen "X" harfini kullanarak bu dönüm noktasını taçlandırdı ve dokuz rakamını sessizce atladı.

Teknolojik sıçrama ve tasarım devrimi

2

İsimlendirme tercihinin arkasındaki bir diğer önemli sebep ise yeni cihazın sunduğu yeniliklerin devasa boyutuydu. Apple, o modelle birlikte yıllardır alıştığımız ve ikonikleşen fiziksel ana ekran tuşunu tamamen kaldırmış, ince çerçeveli çentikli ekran tasarımına geçmiş ve yüz tanıma teknolojisi olan Face ID'yi hayatımıza sokmuştu.

Böylesine büyük bir tasarım ve donanım değişikliğini sıradan bir devam modeli gibi göstermek şirketin gelecek vizyonuna pek uymazdı. Eğer bu cihaza iPhone 9 deselerdi, tüketicilerin gözünde sadece iPhone 8'in biraz daha iyileştirilmiş standart bir versiyonu olarak algılanma riski ortaya çıkacaktı.

Pazarlama stratejisi

2

Pazarlama dünyasında kelimelerin, harflerin ve sayıların gücü tartışılmazdır. Teknoloji firmaları bazen tüketici psikolojisini yönlendirmek için belirli ardışık sayılardan özellikle kaçınabilirler. Tıpkı Microsoft'un geçmişte Windows 9'u atlayıp doğrudan Windows 10'a geçmesi gibi, Apple da "X" harfinin yarattığı o gizemli, yenilikçi ve premium havayı sonuna kadar kullanmak istedi.

Aynı etkinlikte hem nispeten daha geleneksel hatlara sahip olan iPhone 8 serisini hem de geleceği temsil eden iPhone X modelini yan yana tanıtmak, şirketin ürün yelpazesindeki teknolojik üstünlük algısını zirveye taşıdı.

Sonuç olarak iPhone 9'a ne oldu?

Günün sonunda Apple, akıllı telefon pazarında kuralları bir kez daha kendi belirleyerek iPhone 9'u teknoloji tarihinin tozlu sayfalarına gönderdi. Hiçbir zaman üretilmeyen bu gizemli model, bugün bile teknoloji sohbetlerinin en eğlenceli ve merak uyandıran konularından biri olmaya devam ediyor.

[Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı [Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı
En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu! En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Oyun Ne Hâle Gelmiş: GTA 5'ten Sonra Sıra GTA 4'e Geldi, Boyutu Tam 684 MB'a Düşürüldü!

Oyun Ne Hâle Gelmiş: GTA 5'ten Sonra Sıra GTA 4'e Geldi, Boyutu Tam 684 MB'a Düşürüldü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com