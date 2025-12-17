Apple, iPhone Air 2'nin Herkesin Seveceği Bir Telefon Olması İçin 2 Büyük Değişiklik Yapacak

Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone Air 2'de telefonun popülerliğini artırmak için çok büyük 2 yenilik yapacak. İşte kullanıcıların gerçekten ilgisini çekecek o değişiklikler.

Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 17 serisiyle birlikte Plus modeli kaldırarak iPhone Air isimli tamamen yeni bir telefonu tanıtmıştı. Bu cihaz, 5,6 mm’lik kalınlığıyla tarihin en ince iPhone’u olarak olarak geliyordu. Ancak ince tasarım kamera gibi bölümlerden özelliklerin feda edilmesine neden olmuştu. Bu da kullanıcıların hoşuna gitmemiş, cihazın satışları düşük kalmıştı. Hatta üretimin çok azaltıldığı bile söyleniliyordu.

iPhone Air hakkındaki söylentiler ve tartışmalar devam ederken bugün başka bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan The Information, iPhone Air’ın 2. neslinden bilgiler paylaştı. Buna göre Apple, iPhone Air 2’de çok önemli 2 değişiklik yaparak popülerliğini artırmayı hedefliyor.

İkinci bir kamera eklenecek, fiyat düşürülecek

Bunlardan ilki, ikinci kamera. iPhone Air modelinin en eleştirilen yanlarından biri yüksek fiyatına rağmen 48 MP’lik tek bir kamerayla gelmesiydi. Bu da bir iPhone’dan beklediğiniz kamera performansını vermiyordu. Ancak yeni iddiaya göre Apple, ikinci nesilde cihaza ikinci kamerayı ekleyecek. Hâlihazırda yer alan kamerada telefoto özellikleri bulunuyor. Bu yüzden ikinci kameranın bir ultra geniş lens olacağını tahmin edebiliriz.

İkinci iyileştirme ise fiyatta olacak. iPhone Air modeli, 999 dolara satışa çıkmıştı. Türkiye’de ise 97.999 TL’lik fiyatı var. The Information’ın aktardığına göre Apple, ikinci nesilde cihazın fiyatını düşürmeye çalışacak. Yani iPhone Air 2 modeli, daha iyi özelliklerle gelirken daha ucuza satılacak.

Şimdilik gelen bilgiler bu kadar. Ancak eğer iddia doğru çıkarsa bu iki iyileştirmenin gerçekten fark yaratma ve satışları artırma potansiyeli var. Düşük fiyat, daha iyi kamera ve yeni özellikler kullanıcıların ilgisini çekebilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.